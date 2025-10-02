도드람, ‘일죽청미한마당축제’ 후원

도드람양돈농협은 도드람엘피씨가 ‘제15회 2025 일죽청미한마당축제’를 후원했다.
이번 축제는 안성시와 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단이 주최하고 일죽면주민자치위원회·일죽시장문화관광형시장육성단·도드람안성축산물공판장 등이 함께해 지역 문화와 관광자원의 연계를 통한 시장 고유 가치 확산에 기여했다.
특히 축산물·농산물 판매, 먹거리 장터, 체험 부스, 공연 등 다채로운 프로그램으로 주민과 방문객이 함께 즐기는 지역 상생형 축제로 꾸려졌다.
도드람은 한돈데이를 맞아 지역민에게 도드람한돈을 보다 합리적인 가격에 제공하고 시식행사를 통해 품질과 맛을 직접 체험할 수 있도록 했다. 삼겹살·목살·앞다릿살과 같은 신선육부터 뼈해장국·뼈찜·순댓국 등 가공식품까지 30~50% 할인 판매해 지역민의 생활경제에 실질적인 혜택을 더했다.
또 도드람은 고객 참여형 프로그램(도드람과 함께하는 인생네컷 스티커사진) 행사를 운영하며 브랜드 경험과 축제 추억을 함께 간직하도록 했다. 이와 함께 청미천을 배경으로 한 도드람 인스타그램 포토존을 마련해 축제를 찾은 시민들이 일죽의 자연과 함께 사진을 남길 수 있도록 꾸몄다.
