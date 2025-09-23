내일 전국 가을비… 모레까지 곳곳 최대 100mm 쏟아진다

24일 전국에 가을비가 내린다. 지역에 따라서 최대 100mm 이상 쏟아지는 곳이 있을 전망이다.
23일 기상청에 따르면 한반도가 이날 일본 남쪽 해상의 고기압 가장자리에 들며 늦은 밤 제주와 남해안을 시작으로 비가 내릴 전망이다. 24일 새벽에는 충남과 전북 서해안에도 비가 내리며 오전 중 전국으로 확대된다. 이번 비는 25일 새벽 서울 등 수도권과 강원 북부에서 그치기 시작해 밤에는 대부분 지역에서 멎을 전망이다.
25일까지 호남에 30~80mm의 많은 비가 예보됐고 서울을 비롯한 수도권에도 20~60mm가 내릴 전망이다. 강원 내륙 및 산지와 충청 경남 20~60mm, 제주 10~60mm, 경북 10~40mm, 강원 북부 동해안 5~20mm 등이 예상된다.
특히 수도권과 강원도에는 24일 오전~밤에, 충청권에는 이날 오후~밤, 전라권에는 25일 늦은 새벽~오전 사이 시간당 20~30mm의 강수가 집중될 것으로 보인다. 시설물 관리 등 안전사고에 유의해야 한다.
24일 아침 최저기온은 17~23도, 낮 최고기온은 22~32도로 예보됐다. 광주 30도, 제주 32도 등 체감온도가 최고 31도 안팎까지 오르며 무더운 곳도 있을 전망이다.
전채은 기자 chan2@donga.com
