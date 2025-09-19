동아일보

농협 축산물도매분사, 자매결연 마을서 사과 수확 일손 돕기 실시

  입력 2025년 9월 19일 18시 37분

농협경제지주 축산물도매분사가 18일 경기도 포천시 일동면 기산리 자매결연 마을을 찾아 일손 돕기 봉사활동을 펼쳤다.

이날 행사에는 윤용섭 분사장을 비롯한 임직원 10여 명이 참여해 사과 수확, 잡초 제거, 과수원 정비 등 수확기 농작업을 도우며 구슬땀을 흘렸다. 이번 지원은 최근 폭염·폭우 등 기후 영향으로 어려움을 겪는 농가의 실질적 부담을 덜어주기 위한 차원이다.

축산물도매분사 직원들은 작업을 마친 후 추석 명절을 앞두고 마을 주민들에게 ‘목우촌 선물세트’를 전달, 상생의 정을 나누는 시간도 가졌다.

기산리 농가는 “기상이변으로 농사에 대한 걱정이 컸지만, 매년 찾아주는 도매분사의 지원 덕분에 큰 힘을 얻고 있다”며 감사 인사를 전했다.

윤용섭 분사장은 “작은 손길이지만 농가에 도움이 될 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 봉사활동을 지속하며 농업·농촌의 가치 확산에 앞장서겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
