‘美동맹’ 카타르 공습한 이스라엘…트럼프 “내 결정 아니다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지 시간) 이스라엘의 카타르 공습에 대해 이례적으로 강한 불만을 드러냈다. 이날 이스라엘이 카타르 수도 도하의 하마스 정치국 건물을 표적 공습해 6명이 사망했다. 카타르는 미국의 우방국이자 중동의 대표적인 분쟁 중재 허브로 2012년부터 미국 요청에 따라 도하에 하마스 정치국 사무실을 두고 있다.
트럼프 대통령은 공습 직후 트루스소셜에 “오늘(9일) 오전 트럼프 행정부는 이스라엘이 하마스를 공격하고 있다는 보고를 미군으로부터 받았다. 하마스는 매우 유감스럽게도 카타르의 수도 도하의 한 구역에 있었다”고 했다.
그러면서 “공격은 네타냐후 (이스라엘) 총리가 한 결정이지 내가 한 결정이 아니다”라고 강조했다. 당시 상황에 대해 “보고를 받은 즉시 스티브 윗코프 중동 특사에게 카타르에 임박한 공격에 대해 알리라고 지시했고, 윗코프 특사가 그렇게 했지만 불행하게도 공격을 막기에는 너무 늦었다”고 밝혔다.
이는 이스라엘의 공격을 묵인하지 않았다는 해명으로 풀이된다. 카타르에 중동 내 최대 미군기지 ‘알 우데이드 미 공군기지’를 두고도 동맹국에 대한 공격을 격추하지 않았다는 의혹을 해소하기 위한 것이다.
카타르에는 재발 방지를 약속했다. 그는 “나는 카타르를 미국의 굳건한 동맹이자 친구라고 여기며 이번 공격의 장소에 대해 매우 안 좋게 생각한다”고 했다. 카타르의 국왕 및 총리와 전화를 통해 “카타르 영토에서 이런 일이 다시 일어나지 않겠다고 보장했다”고 밝혔다. 양국 간 방위협력협정(DCA) 체결에도 박차를 가하겠다고 했다.
이날 오후 이스라엘은 전투기 15대를 동원해 하마스 정치국 숙소로 사용하는 건물에 미사일 10발을 투하했다. 이 공격으로 휴전협상 대표단을 이끄는 하마스 정치국 부의장 칼릴 알하야의 아들과 보좌관 등 5명이 숨졌다. 알하야 등 하마스 고위 간부는 사망하지 않은 것으로 알려졌다. 숙소 보안을 맡던 카타르 보안당국 요원 1명도 사망했다.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 직후 공격 사실을 인정했다. 이날 예루살렘에 있는 주이스라엘 미국대사관 행사에 참석해 “어제(6일) 예루살렘 버스정류장에서 우리 시민들이 끔찍하게 살해당한 뒤 당국자들에게 하마스 지도부 살인자들을 저지하라고 지시했다”고 밝혔다. 무장 괴한 2명이 버스에 총격을 가해 6명을 살해한 테러에 대한 보복 공격이라는 것이다. 하마스는 이 테러의 배후를 자처했다.
이스라엘은 N12 방송은 이스라엘이 이번 공습을 수개월간 계획했다고 보도했다. 이스라엘이 2023년 10월 7일 하마스의 기습 공격 후 카타르에서 군사 작전을 벌인 것은 이번이 처음이다.
