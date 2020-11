한국타이어, 코리아세일페스타 동참… 제품 교환·할인권 증정

한국타이어앤테크놀로지가 2020 코리아세일페스타 기간을 맞아 다양한 할인 및 경품 혜택을 제공한다고 3일 밝혔다.이번 행사는 한국판 블랙프라이데이로 알려진 2020 코리아세일페스타 동참의 일환으로 기획됐다. 코로나19로 위축된 국내 경제 활성화에 기여하고 소비자들에게 폭 넓은 혜택을 제공할 계획이다.패밀리 세일 이벤트 참여 방법은 간단하다. 티스테이션과 더타이어샵 오프라인 매장 홍보물 QR코드를 비롯해 카카오톡, 네이버 등 다양한 온라인 채널에 노출되는 배너 클릭 시 행사 페이지에 접속해 퀴즈를 풀면 된다.퀴즈 정답을 맞히면 티스테이션과 더타이어샵 행사 참여 매장에서 활용 가능한 타이어 증정권, 타이어 30% 및 20% 할인쿠폰을 비롯해 모바일 주유권, 커피·아이스크림 쿠폰 등 다양한 혜택이 지급될 예정이다. 퀴즈는 15일까지 매일 1인 1회, 오전 9시부터 오후 9시까지 참여 가능하다. 당첨 쿠폰은 퀴즈 참여 후 응모자가 입력한 휴대전화 번호로 발송된다. 타이어 증정권의 경우 별도의 차량 번호 및 타이어 규격 확인 후 일괄적으로 11월 20일 등기 발송될 예정이다.당첨된 타이어 증정권과 할인쿠폰을 적용할 수 있는 제품은 △벤투스 S2 AS △벤투스 S2 AS X △벤투스 V2 AS △키너지 EX △키너지 4S2 △키너지 4S2 X △다이나프로 HL3 등 총 7개 제품군이다. 타이어 증정권은 12월 12일까지 할인쿠폰은 11월 30일까지 사용 가능하다.동아닷컴 정진수 기자 brjeans@donga.com