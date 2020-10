‘사랑의 매’ 못 든다는데, 우리 아이 어떻게 키울까[박성민 기자의 더블케어]

● 체벌 근절, 입법화 이후가 더 중요

‘체벌금지를 위한 국제계획(Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children)’이 지난해 발간한 보고서에 담긴 체벌 금지 국가 현황. 노란색이 체벌 금지국가(58개국), 하늘색은 체벌 금지 입법화를 준비 중인 국가(30개국)다. 짙은 파란색은 일부 영역에서만 체벌이 금지된 곳, 보라색은 체벌이 금지되지 않은 국가다.