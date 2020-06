블랙핑크 신곡, 美음원차트 2위… BTS 3위 넘은 K팝 최고성적

이달 초 빌보드 ‘핫 100’(싱글차트)에서는 레이디 가가와 함께 부른 블랙핑크의 ‘Sour Candy’가 33위에 올랐다.



정성택 기자 neone@donga.com

블랙핑크(사진)의 신곡이 세계 최대 음원 플랫폼인 ‘스포티파이’의 ‘글로벌 톱 50’ 차트에서 2위에 올랐다. K팝 역대 최고 성적이다.YG엔터테인먼트는 블랙핑크의 신곡 ‘How You Like That’이 28일(미국 현지 시간) 스포티파이의 글로벌 톱 50 차트에서 2위를 기록했다고 29일 밝혔다. 이번 기록은 방탄소년단(BTS)의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’가 세운 K팝 최고 순위(3위)를 넘어선 것이다.‘How You Like That’은 블랙핑크가 1년 2개월 만에 활동을 재개하면서 내놓은 싱글로, 뮤직비디오는 유튜브에서 역대 최단 시간인 32시간 만에 1억 뷰를 돌파했다.