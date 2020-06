‘유니폼 망신’ 수영연맹 회장 6개월 자격정지

주요기사 김여정 “죗값 정확히 계산하겠다”…단계적 대남 압박 예고

北 “cut off” 영문 표현2년5개월 前으로 되돌아간 남북관계



김배중 기자 wanted@donga.com 임기가 6개월여밖에 안 남은 김 회장은 3일 열린 연맹 이사회에서 혁신TF 출범을 발표했다. 수영계 갈등을 해소하고 조직의 안정과 발전을 위한 제도를 수립한 뒤 스스로 회장직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다. 하지만 자격정지 징계에 따라 사실상 임기가 끝나면서 불명예 퇴진하게 됐다.김배중 기자 wanted@donga.com

김배중 기자의 더 많은 글을 볼 수있습니다. 기자 페이지 바로가기 >

지난해 광주세계수영선수권 당시 규정에 맞지 않는 유니폼 지급으로 논란을 빚은 뒤 관련자들에게 솜방망이 징계를 내린 대한수영연맹에 대해 대한체육회가 칼을 빼들었다.9일 대한체육회와 수영계에 따르면 체육회 스포츠공정위원회는 5일 재심을 열고 김지용 대한수영연맹 회장에게 6개월, A 부회장과 B 이사에게 각각 3개월의 자격정지 징계를 내렸다.앞서 연맹은 세계선수권 이후 문화체육관광부로부터 특정감사를 받았다. 문체부는 김 회장 등 관련자들에 대한 징계를 요구했다. 이후 연맹은 자체 스포츠공정위원회를 열어 C 부회장에게 1년 자격정지 징계를, 김 회장과 A 부회장, B 이사에게는 견책 징계를 내렸다. 솜방망이 처분에 수영계에서 비판의 목소리가 높아졌고 집행부 불신임을 묻는 대의원총회가 4월 개최됐다. 18개 시도(대학수영연맹 포함) 대의원 중 3분의 2 이상의 찬성표를 못 얻어 불신임안은 부결됐지만 과반수(10명)가 찬성해 집행부는 리더십에 큰 타격을 입었다. 한편 C 부회장은 자신에 대한 징계가 부당하다며 대한체육회에 재심 청구를 했다. 이번 재심에서 C 부회장의 징계기간은 6개월로 줄었다.