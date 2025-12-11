‘동네 족구 스타’를 ‘전국구 스타’로 만들어준 대한족구협회 디비전 리그

‘생거진천런’은 족구 코리아 디비전 J1(1부) 리그에서 2023~2025년 3연패를 차지한 전국 최강팀이다. 이 팀 공격수 박서후(28)는 족구 동호인 사이에서 ‘전국구 스타’로 통한다. 유튜브 등에서 ‘박시후의 공격 기술을 배워보자’ 동영상을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.
박서후 역시 시작은 ‘동네 스타’였다. 초등학교 6학년 때 아버지를 따라 동네 모임에서 족구를 처음 접했다. 박서후는 “성인이 된 뒤에도 아버지 사업을 도우면서 취미 생활로 족구를 했다. 이천시민족구단 등에서 선수로 뛰었다”면서 “당시에는 전국대회 우승은 하지 못했지만 준우승이나 3위는 꾸준하게 했었다”고 말했다.
그랬던 박서후가 전업 족구 선수의 길을 걷기로 한 건 2022년이었다. 대한민국족구협회가 문화체육관광부 지원을 받아 디비전 리그를 만들기로 하면서 충북 진천체육회에서 족구 팀을 창단하기로 한 것. 박서후는 “진천군체육회 사무국장께서 일일이 선수들에게 연락을 돌려 ‘생거진천런’이라는 팀을 창단했다”면서 “우리 팀 선수들 모두 체육회 직원으로 등록된 완전한 실업팀”이라고 설명했다. 생거진천팀 선수들은 다른 종목 실업팀 선수들처럼 별도의 직업 없이 경기와 훈련에만 집중할 수 있다.
대한민국에서 처음 시작돼 가장 한국적인 구기 종목이라고 할 수 있는 족구는 이처럼 동네 스타가 전국구 스타로 발돋움할 수 있는 구조를 가장 잘 완성했다는 평가를 받는다. 족구협회에 따르면 11일 현재 전국에는 족구 팀이 총 3306개 있으며 5만6589명이 선수 등록을 했다. 이 중 1043개 팀이 수준에 따라 6개 등급으로 나눠 디비전 리그에 참가하고 있다.
족구협회 관계자는 “지난해에는 J5 리그까지 있었는데 올해 J6 리그를 신설했다. 팀이 많아지고 여성과 청소년들의 참가가 늘면서 하위 리그를 세분화할 필요가 있었다”고 말했다. J6 리그에만 총 346개 팀이 있다. 실제로 J6 리그가 경기 숫자도 가장 많고 경쟁도 가장 치열하다. 올해 J6 리그는 총 4140경기를 치렀다. 경기 숫자가 가장 적은 J2 리그(135경기)의 30배가 넘는 숫자다.
족구협회는 J1~J6 리그 전체에 걸쳐 승강제를 적용하기 때문에 동네 친구들끼리 모여 만든 족구 팀도 실력만 된다면 J1 리그까지 올라올 수 있다. 올해 경남 함안군 J6 리그 우승팀 함안아라가야족구클럽의 이춘식 감독은 “팀원 대부분이 직장인이고 생활체육으로 족구를 하는 사람들이다. 평일과 주말에 각 한 번씩 3시간 정도 훈련을 한다”면서 “하지만 열정은 대단하다. 상위 리그로 갈수록 잘하는 선수들도 많다 보니 팀원들도 항상 ‘빨리 상위 리그로 가서 실력이 더 좋은 선수들과 붙어보자’며 의지를 다지곤 한다”고 말했다.
다만 우승 상금 신설 같은 과제도 남아 있다. 족구협회 관계자는 “디비전 리그는 문체부 지침에 따라 공식적으로 상금을 줄 수가 없다”면서 “상금을 주려면 협회 예산으로 리그를 운영해야 하는데 아직은 여력이 부족하다”고 말했다. 지난해 기준으로 족구협회의 자체 예산 확보율은 22.7% 수준이었다.
이 관계자는 계속해 “당구 등의 사례에서 보듯 기업 후원이 시작되고 중계권 등 수익 구조가 마련된다면 선수들 사기 진작 차원에서 당연히 상금 제도를 마련할 것이다. 상금 제도가 있으면 좋은 선수 유입에도 도움이 될 것”이라며 “족구에 관심이 있는 기업에서 디비전 리그 후원에 관심을 가져 주시면 좋겠다”고 말했다.
