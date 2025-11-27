음바페, 챔피언스리그 사상 두 번째로 짧은 시간에 해트트릭 달성

레알 마드리드(레알·스페인)의 ‘주포’ 킬리안 음바페(27·프랑스)가 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 역사상 두 번째로 짧은 시간에 ‘해트트릭’을 달성했다.
음바페는 27일 그리스 피레아스의 카라이스카키스 스타디움에서 열린 올림피아코스(그리스)와의 2025~2026시즌 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 5차전 방문경기에서 4골을 넣으며 팀의 4-3 승리를 이끌었다.
선발 출전한 음바페는 팀이 0-1로 지고 있던 전반 22분 동점골을 시작으로 24, 29분에 잇따라 골을 넣으며 6분 42초 만에 해트트릭을 달성했다. UEFA에 따르면 음바페는 챔피언스리그 사상 두 번째로 짧은 시간에 해트트릭을 달성한 선수가 됐다. 이 부문 1위는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리버풀의 공격수 무함마드 살라흐(33·이집트)가 보유한 6분 12초다.
이날 후반 15분에 한 골을 더 추가한 음바페는 이번 시즌 챔피언스리그에서만 9골을 기록하며 득점 선두로 올라섰다. 음바페는 이번 시즌 스페인 라리가에선 13골(13경기)을 터뜨려 득점 1위를 달리고 있다. 축구 통계 전문 매체 ‘풋몹’은 이날 음바페에게 평점 9.9를 줬다.
음바페 활약을 앞세워 승점 3을 추가한 레알은 승점 12(4승 1패)를 쌓아 리그 페이즈 5위로 올라섰다.
