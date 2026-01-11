與, 김병기에 자진 탈당 요구…“애당의 길 깊이 고민해야”

원내대표직 사퇴 의사를 밝힌 김병기 더불어민주당 원내대표가 지난해 12월 30일 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 의원총회에 참석해 의원들과 인사하고 있다. 2025.12.30/뉴스1

박 수석대변인은 취재진과의 질의 응답에서 “김 전 원내대표에 대해 ‘애당의 길을 깊이 고민해 달라’고 요청한 것은 모든 가능성이 열려 있다는 뜻”이라며 제명 가능성까지 열려 있다고 밝혔다.