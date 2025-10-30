한화 대반격… 약속의 8회 ‘빅이닝’

한국시리즈 3차전서 LG 7-3 눌러… 1-3으로 끌려가다 8회 타격 폭발
‘6득점’ 역전드라마… 2연패뒤 첫승
김서현,폭투 실점후 승리투수… 오늘 LG 치리노스,한화 와이스 선발
‘50억 원의 사나이’ 심우준이 한화 팬들에게 19년 만의 한국시리즈 승리를 선물했다.
한화는 29일 안방 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 프로야구 한국시리즈(7전 4승제) 3차전에서 LG에 7-3 역전승을 거뒀다. ‘적진’ 잠실에서 열린 1, 2차전에서 모두 패했던 한화는 이날 승리로 시리즈 전적 1승 2패를 기록하며 반격의 발판을 마련했다. 한국시리즈를 2연패로 시작한 21개 팀 가운데 2007년 SK와 2013년 삼성은 역전 우승에 성공한 적이 있다.
한화가 한국시리즈에서 승리한 건 2006년 2차전(10월 23일) 6-2 승리 이후 6946일 만이다. 삼성과 맞붙은 당시 2차전은 삼성의 안방 대구에서 열렸다. 한화가 한국시리즈 안방경기에서 승리한 건 롯데와의 1999년 4차전(10월 26일) 이후 9500일(26년 3일) 만이다.
김경문 한화 감독도 22경기 만에 처음으로 한국시리즈 안방경기를 승리로 이끄는 기록을 남겼다. 김 감독은 두산에서 한국시리즈 15경기, NC에서 4경기를 지휘하는 동안 3승을 올렸지만 안방경기를 10번 치르는 동안에는 1승도 거두지 못했었다. 김 감독은 “행운이 8회 우리에게 온 것 같다”며 “선수들도 부담감에서 조금 벗어나서 내일 경기 더 잘했으면 좋겠다”고 말했다.
한화는 8회초까지 LG에 1-3으로 끌려가며 패색이 짙었다. 하지만 8회말 김태연과 문현빈의 빗맞은 안타 2개가 분위기를 바꿨다. 한화는 찾아온 기회를 놓치지 않고 단숨에 6점을 뽑아 경기를 뒤집었다. 3번 타자 문현빈이 1사 주자 1, 3루 상황에서 2-3을 만드는 적시타를 쳤고 2사 만루 기회에 대타로 들어선 황영묵이 밀어내기 볼넷을 얻어 동점을 만들었다. 계속해 심우준이 상대 마무리 투수 유영찬을 상대로 좌익수 왼쪽에 떨어지는 2타점 역전 결승타로 경기를 뒤집었다. 기세를 탄 한화는 최재훈의 2타점 적시타로 승부에 쐐기를 박았다.
2014년 프로 데뷔 후 줄곧 KT에서 뛰던 심우준은 지난 시즌 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 4년 50억 원에 한화 유니폼을 입었다. 플레이오프 5경기에서 타율 0.077(13타수 1안타)에 그친 심우준은 포지션(유격수)이 같은 하주석에게 밀려 이번 한국시리즈 때 좀처럼 출전 기회를 얻지 못했다. 이날 7회말 하주석의 대주자로 처음 출전했지만 도루 실패를 기록하면서 팀 분위기에 찬물을 끼얹었다. 그러나 바로 다음 공격 때 천금같은 결승타의 주인공이 됐다.
3차전 최우수선수(MVP)로 뽑힌 심우준은 “더 잘하는 선수가 한국시리즈에 출전하는 게 맞다고 생각한다. 경기를 뛰지 못하면서 독기를 더 품을 수 있었고 그래서 결과가 좋았던 것 같다. 남은 경기 때도 선발 라인업에 들지 못해도 팀 승리를 도울 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한화 마무리 김서현은 승리 투수로 이름을 올렸다. 김서현은 정규시즌 막바지부터 슬럼프에 빠지면서 팬들에게 비판을 받고 있었다. 김서현은 8회초 1사 1, 3루 위기 상황에 등판한 이날도 폭투로 1점을 내줬지만 9회를 무실점으로 막고 승리를 챙겼다. 경기 종료 후 팬들이 김서현의 이름을 연호하자 김서현은 더그아웃에서 눈물을 흘리기도 했다. 김서현은 “9회를 막은 게 너무 오랜만이고 또 그동안 많이 힘들었던 게 생각나 눈물이 나왔다”면서 “감독님께서 ‘네 덕에 여기까지 왔는데 그렇게 주눅들 필요 없다’고 말씀해 주셨다. 그 말씀을 들으니 ‘더 해봐야겠다’는 생각이 들었다”고 말했다.
