“유도 남매 금메달리스트 탄생” 이현지-이진혁 전국체전 고등부 단체전 금메달 합작

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 22일 15시 26분

여자 유도 최중량급의 ‘차세대 스타’ 이현지의 남동생 이진혁이 22일 부산에서 열린 제106회 전국체육대회(전국체전) 유도 고등부 단체전 결승에서 승리를 거둔 뒤 포효하고 있다. 대한유도회 제공
“동생이 처음 유도를 하겠다고 했을 땐 솔직히 말리고 싶었어요, 하지만 성적도 잘 나오고 본인이 즐겁다고 하니 이제는 응원하려고요. 좋아하는 일을 함께 하면 더 행복하잖아요.”

한국 여자 유도 최중량급의 ‘차세대 스타’ 이현지(18)는 22일 동아일보와의 통화에서 이렇게 말했다. 이현지와 두 살 터울 남동생 이진혁(16)이 속한 제주는 이날 부산 부경대 대연캠퍼스 체육관에서 열린 제106회 전국체육대회(전국체전) 유도 고등부 단체전 결승에서 서울을 4-3으로 꺾었다.

극적인 경기였다. 양 팀이 3-3으로 팽팽히 맞선 가운데, 주사위를 굴려 출전 체급을 정하는 ‘대장전’이 진행됐다. 남자 100kg이상급이 뽑히면서 이진혁은 다시 한번 차봄(18)과 마주 섰다. 이진혁은 본경기에서 차봄에 패해 중압감이 큰 상황이었다. 마음을 다잡고 집중력을 끌어올린 이진혁은 차봄의 안아 돌리기를 되치며 한판승으로 설욕에 성공했다.

전날 여자 고등부 개인전 무제한급과 개인전 78kg이상급에서 모두 정상에 오른 이현지는 이날 단체전 우승으로 3관왕을 달성했다. 이틀 전 남자 무제한급 결승에서 차민호(18)를 상대로 안오금띄기 절반 승을 거둬 우승한 이진혁은 금메달 개수를 두 개로 늘렸다.

이진혁은 이현지의 명성에 가려져 있지만 한국 남자 유도의 차세대 유망주 중 하나다. 초등학교 1년생 때 누나가 체육관에 다니는 모습이 부러워 유도를 따라 시작한 그는 이제 이현지의 훈련 파트너이자 동반자로 자리 잡았다.

제106회 전국체육대회(전국체전) 유도 고등부 단체전 결승에 출전한 이현지의 모습. 대한유도회 제공
이현지는 “동생의 장점도 배우고 함께 성장할 수 있어 좋다”고 말했다. 이진혁의 강점으로는 체급에 비해 힘이 좋고 발기술에 능하며 낮은 키를 활용해 업어치기와 틀어잡기를 둘 다 구사할 수 있다는 점을 꼽았다.

이진혁의 목표는 대학 진학 후 실업팀에 입단해 태극마크를 다는 것이다. 이현지는 더 먼 곳을 바라보고 있다. 이현지는 “선발 기회가 주어진다면 내년 아이치-나고야 아시안게임에서 1등을 하고 싶다. 세계선수권은 물론 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽에서도 금메달을 따내는 것이 목표”라며 당찬 포부를 밝혔다. 그리고 계속해 “유도에만 전념할 수 있도록 제주 남녕고 유도팀을 지원해주신 백승묵 남녕고 이사장님과 임병기 감독님께 감사를 전하고 싶다”고 했다.

한종호 기자 hjh@donga.com
