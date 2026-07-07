‘푸바오 동생’ 루이·후이 세 돌…중국행 앞두고 韓서 마지막 생일잔치

국내 최초의 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오 자매가 한국에서 맞이하는 마지막 생일잔치를 치렀다. 자이언트 판다는 번식 가능 시기가 시작되는 만 4세 이전에 중국으로 돌아가야 해 이번이 국내에서 보내는 마지막 생일이 될 전망이다.
7일 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드에 따르면, 이날 오전 판다 세컨하우스에서 강철원·송영관 등 주키퍼와 사전 초청한 고객들이 모여 쌍둥이 판다 자매의 세 돌을 축하하는 특별한 생일잔치를 열었다.
에버랜드 주키퍼들은 루이바오와 후이바오를 위해 대나무로 만든 대형 생일 케이크를 준비했다. 특히 송영관 주키퍼는 쌍둥이 판다가 나란히 앉을 수 있도록 나무 벤치를 직접 제작해 선물했다.
이날 행사에는 사전 댓글 이벤트를 통해 400 대 1의 경쟁률을 뚫고 선정한 팬 30여 명이 참석했다. 이들은 생일 축하 노래를 함께 부르고 쌍둥이 자매의 건강과 행복을 기원하는 응원 메시지를 전달했다.
2023년 7월 7일 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 각각 180g과 140g으로 태어난 루이바오, 후이바오 자매는 현재 몸무게 80kg을 넘어서며 성장하고 있다. 앞서 맏언니 푸바오 역시 만 4세가 되기 전인 2024년 4월 중국 쓰촨성 워룽 선수핑 판다기지로 이동했다.
에버랜드 관계자는 “루이바오와 후이바오의 건강 상태를 면밀히 살피며 중국 측과 협의해 가장 적합한 시기에 안전하게 이동을 진행하도록 준비할 계획”이라고 말했다.
한편 지난 6월 3일 새로 태어난 막내 아기 판다는 출생 당시 171g에서 한 달여 만에 체중이 7배 이상 늘어났다. 현재 판다월드 내실에서 엄마 아이바오와 생활하고 있으며, 에버랜드 주키퍼 및 중국 판다보전연구센터 전문가들이 극진히 보살핀다. 에버랜드는 아기 판다의 성장 모습을 유튜브 채널에 공개하고 있으며, 현재 ‘포바오’나 ‘막내바오’ 등 다양한 애칭으로 인기를 얻고 있다.
댓글 0