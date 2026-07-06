내가 찍은 사진-영상이 한강공원 스크린에 뜬다

22편 선정해 ‘다리밑 영화관’ 상영
서울시민이 직접 찍은 사진과 영상이 올여름 한강공원 야외 영화관 스크린에서 상영된다. 5일 서울시는 8일부터 약 3주간 여의도·뚝섬·광나루 등 한강공원에서 열리는 ‘2026 한강 다리밑 영화관’에서 상영할 사진과 영상을 공모한다고 밝혔다. 한강 다리밑 영화관은 여름철 한강공원을 야외 영화관으로 활용하는 행사다.
이번 시민 공모 주제는 한강에서의 특별하고 아름다운 순간을 담은 ‘한강 모먼트’다. 한강에서 촬영한 사진이나 영상을 보유한 국민이면 누구나 참여할 수 있다. 접수는 6일 오후 12시부터 26일 오후 11시 55분까지 온라인으로 진행된다. 개인 또는 최대 3명으로 구성된 팀이 참여할 수 있다.
응모하려면 본인 인스타그램 공개 계정에 사진 또는 영상을 올린 뒤 지정 해시태그를 포함하고, 공모 기간 안에 온라인 응모 서식을 제출하면 된다. 지정 해시태그는 ‘한강다리밑영화관’, ‘한다영’, ‘한강모먼트’다.
사진은 가로형과 세로형 모두 출품할 수 있으며, 영상은 세로형으로 8초 이상 30초 이내 분량이어야 한다. 서울시는 전문가 심사를 거쳐 사진 11편, 영상 11편 등 총 22편을 상영작으로 선정한다. 선정 결과는 8월 초 발표된다. 최우수상 2편에는 서울시 미래한강본부장상이 수여된다.
송진호 기자 jino@donga.com
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