[성북구] 지역 대학생이 ‘아동센터’서 맞춤 멘토링

서울 성북구(구청장 이승로)가 지역 대학과 협력해 아동·청소년의 교육 격차 해소와 대학생 역량 강화를 위한 청소년 성장 멘토링 사업 ‘성북미래나눔학교’를 본격 추진한다.
이 사업은 고등교육 자원이 풍부한 지역 특성을 바탕으로 성북구가 고려대, 한성대, 서울시립대와 협력해 추진하는 교육 지원 사업이다. 관내 지역아동센터 아동·청소년을 대상으로 대학생 멘토와 1대1∼1대3으로 매칭해 맞춤형 교육 환경을 제공하고 대학생에게는 사회인과의 연결을 통한 진로 탐색 기회를 지원하는 교육 프로그램이다.
사업은 ‘학습·정서 지원’과 ‘사회인 멘토링’ 두 축으로 운영된다. 학습·정서 지원 분야에서는 대학생 멘토가 지역아동센터에서 주 1∼2회 정기적으로 멘티를 만나 기초 학습 지도와 교과목 보충 활동을 진행한다. 문화 체험 활동과 진로 상담도 병행해 아동·청소년의 정서적 성장을 지원한다.
사회인 멘토링은 대학생 멘토를 위한 역량 강화 프로그램이다. 성북구는 대학생들이 사회 진출 과정에서 실질적인 도움을 받을 수 있도록 다양한 분야에서 활동하는 사회인 선배들의 멘토링을 지원한다. 이를 통해 대학생들은 취업 트렌드와 직무 분석, 진로 설계 등에 대한 조언을 받을 수 있다.
특히 멘토링 프로그램에 참여 중인 대학생들의 만족도가 높은 것으로 나타났다. 한 대학생 멘토는 “처음에는 낯을 가리던 멘티 청소년들이 이제는 먼저 고민을 털어놓고 성적이 올랐다며 기뻐할 때 큰 보람을 느낀다”고 말했다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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