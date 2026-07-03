‘딸 교수 특혜임용 의혹’ 관련 유승민 피의자 조사

경찰이 ‘딸 교수 특혜 임용 의혹’과 관련해 유승민 전 의원을 3일 불러 조사중인 것으로 전해졌다.
인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 유 전 의원을 업무방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다고 밝혔다. 지난해 11월 경찰이 관련 고발장을 접수한 지 약 7개월 만이다. 유 전 의원의 딸인 유담 교수는 지난해 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격해 글로벌 정경대학 무역학부 교수로 임용됐는데, 지난해 국회 국정감사 과정에서 ‘부족한 경험과 경력에도 높은 점수를 받았다’는 취지로 특혜 의혹이 제기된 바 있다. 유 전 의원은 그간 “전혀 문제가 없다”는 입장을 밝혀왔다.
경찰은 이날 조사를 토대로 유 교수 입건 여부 등을 추가 검토할 방침이다. 앞서 경찰은 지난해 11월 공공기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 인천대 이인재 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등 23명을 조사해달라는 고발장을 접수하고 수사를 벌여왔다. 고발인은 당시 유 교수 채용 과정에서 인천대 인재 채용 담당자들이 임용지침을 따르지 않았고, 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서 역시 보관하지 않았다고 주장했다. 이와 관련해 경찰은 올 1월 인천대 무역학부 사무실 등을, 2월에는 인천대 총장실 등을 압수수색하는 등 강제수사를 벌여왔다.
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