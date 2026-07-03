백화점 ‘팝업의 힘’… 충장로에 MZ 컴백

롯데百 팝업스토어 잇따라 선봬
한때 젊은 층의 발길이 끊겼던 광주 동구 충장로와 금남로 등 옛 도심이 다시 활기를 띠고 있다. 이 같은 변화는 옛 도심 유일의 백화점인 롯데백화점 광주점이 전국에서 화제가 된 팝업스토어를 잇따라 선보이면서 두드러지고 있다.
20∼30대 매출 1년새 10% 늘어
2일 롯데백화점 광주점에 따르면 올해 상반기 백화점의 20∼30대 매출은 지난해보다 10% 이상 늘었다. 팝업이 열리는 주말에는 대기 고객이 100명을 넘기는 사례도 이어지고 있다.
충장로와 금남로는 금융기관과 기업 이전, 상권 변화 등의 영향으로 오랫동안 공동화 현상을 겪었다. 특히 젊은 층의 발길이 줄면서 상권 전반의 활력이 떨어졌고 롯데백화점 광주점도 예외는 아니었다.
하지만 지난해부터 분위기가 달라졌다. 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 입소문이 난 다양한 팝업스토어가 잇따라 열리면서 젊은 층이 다시 옛 도심을 찾기 시작한 것이다.
팝업스토어는 짧게는 일주일, 길게는 한 달가량 운영되는 임시 매장이다. 과거에는 행사 상품을 판매하는 수준에 머물렀지만 최근에는 한정판 굿즈와 체험 콘텐츠를 앞세워 방문 자체가 하나의 놀이문화로 자리 잡고 있다.
롯데백화점 광주점은 지난해부터 ‘뉴 콘텐츠 TF’를 운영하며 전국적으로 화제가 되는 팝업을 적극 유치하고 있다. 마케팅과 영업, 지원 부서 직원 10여 명이 매주 회의를 열어 새로운 콘텐츠를 발굴하고 있다.
처음에는 아이돌, 캐릭터, 웹툰 등 이른바 ‘힙한’ 콘텐츠가 기존 고객층과 맞지 않을 것이라는 우려도 있었지만 결과는 달랐다. 젊은 층 유입이 늘면서 40∼50대 고객 매출도 지난해보다 5% 이상 증가했고, 팝업이 마련된 지하 1층 식품관의 주말 방문객도 30% 이상 늘었다.
올해 들어서는 먹거리에 집중됐던 팝업에서 벗어나 영화와 캐릭터, 패션, 웹툰 등으로 콘텐츠를 다양화했다. ‘얼렁뚱땅 팝업스토어’, ‘꾸미버스 짱구’, ‘해리 포터’, ‘톰과 제리’, ‘하리보 리빙’ 등은 주말마다 100명 이상이 줄을 설 정도로 인기를 끌었고 일부 팝업은 수억 원대 매출을 기록하기도 했다.
정승호 기자 shjung@donga.com
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