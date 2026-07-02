특검, ‘양평고속道 노선변경 의혹’ 원희룡 출석 통보

元 “죄가 있다면 체포해 가라”
‘양평고속도로 노선 변경’ 의혹을 수사 중인 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 원희룡 전 국토교통부 장관(사진)을 피의자로 입건하고 조사받으러 나오라고 요구했다.
1일 특검은 최근 원 전 장관에게 출석 요구를 통보했지만 폐문부재로 송달되지 않았다고 밝혔다. 원 전 장관 측은 특검과 연락이 닿지 않았던 것으로 전해졌다. 원 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 “장관으로서 정무적 결단을 내린 게 죄라면 구차하게 피하지 않겠다”며 “억지 부리지 말고 죄가 있다면 나를 체포해 가라”고 밝혔다.
2023년 7월 원 전 장관은 양평고속도로 종점안이 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 일가가 토지를 소유한 강상면 일대로 변경됐다는 특혜 의혹에 대해 부인하며 사업 전면 백지화를 선언했다. 특검은 노선 변경 과정과 별개로 사업 백지화 결정을 내린 게 직권남용에 해당할 수 있다고 보고 원 전 장관을 최근 피의자로 입건했다.
한편 특검은 김종욱 전 해양경찰청장과 안성식 전 해경 기획조정관에 대해 비상계엄 선포 직후 수사 인력 파견을 논의한 혐의 등으로 이날 구속영장을 청구했다.
손준영 기자 hand@donga.com
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