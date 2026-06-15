구례-보성 ‘월 15만원’ 기본소득 받는다

정부 사업서 선정, 내년까지 지급
동네서 쓸 수 있는 지역화폐 형태
찾아가는 마트 ‘이동점빵’ 운영도
농어촌 기본소득 시범사업이 확산되고 있는 가운데 해당 지자체들은 기본소득 사용촉진을 위한 이동점빵 같은 복지사업을 운영하고 있다.
전남도는 농림축산식품부 농어촌 기본소득 시범사업 추가 공모에 구례군과 보성군이 선정됐다고 14일 밝혔다. 농어촌 기본소득 시범사업은 농어촌 소멸 위기에 대응하고 주민 생활 안정과 지역 경제 순환을 위해 주민에게 매월 기본소득을 지역화폐로 지급한다.
추가 선정된 구례와 보성 주민은 다음 달부터 2027년까지 시범사업 기간 매월 15만 원의 기본소득을 지원받는다. 앞서 올해 초 곡성·신안군이 먼저 선정됐다. 농어촌 기본소득 시범지역은 전남 4곳을 비롯해 전국 17곳이다.
농어촌 기본소득은 해당 지역에서만 사용할 수 있다. 주민 생활 안정과 함께 지역 소비를 늘려 가맹점주인 소상공인 매출 증대와 지역경제 선순환 효과가 기대된다. 또 지역 소비가 확대되는 과정에서 기본소득 소비처로 사회적 농업, 사회적 기업·협동조합, 마을기업 활동이 연계된다. 이를 통해 돌봄·교육·일자리 등 주민이 함께 참여하는 공동체 활동이 활성화될 것으로 예상된다.
농어촌 기본소득을 받는 지자체들은 소비촉진과 지역경제 활성화 방안 등을 찾고 있다. 이에 곡성군과 곡성지역자활센터는 농어촌 기본소득 사용을 촉진하고 자활 참여자를 위해 ‘마을로 찾아가는 이동점빵’을 운영하고 있다. 이동점빵은 생활필수품 구매가 어려운 이른바 식품 사막 문제를 완화하고 자활 참여자에게 안정적인 일자리를 제공하기 위한 것이다.
곡성군은 11일 입면 매월마을에서 이동점빵을 처음 운영했다. 이동점빵은 라면, 휴지, 세제 등 생활필수품과 두부, 우유, 과일 등 신선식품을 차량에 싣고 지역을 순회하며 주민들에게 판매하는 방식으로 운영된다.
이동점빵이 처음 운영되던 날 서너 시간 만에 각종 생필품이 50만 원 넘게 판매되는 등 인기를 끌었다. 정규채 매월마을 이장(70)은 “노인들이 많은 농어촌 마을에 다양한 소비처가 있으면 도움이 될 것”이라고 말했다. 이동점빵은 월요일부터 수요일까지 행복빨래방과 연계된 각 마을을 순회 방문한다. 목요일에는 목욕, 방역소독 등을 제공하는 희망복지 기동서비스 16개 팀에 소속돼 마을을 찾아간다.
곡성군은 이동점빵 사업을 통해 거동이 불편하거나 교통 접근성이 낮은 주민들의 생필품 구매 편의를 높이고 주민 수요에 맞춘 생활물품을 공급하기로 했다. 현재 이동점빵으로 사용되는 트럭이 1대이지만 다음 달에는 1대를 추가해 총 2대를 운영할 방침이다.
한유경 곡성군 희망복지팀장은 “마을로 찾아가는 이동점빵은 단순한 물품 판매를 넘어 주민 생활 편의를 높이고 지역 공동체의 생활 기반을 강화하는 사업”이라며 “이동점빵은 자활사업 참여자에게 안정적인 일자리를 제공하고 있다”고 말했다. 신안군의 경우 농협과 연계해 주민들에게 각종 생필품 주문을 받아 배달해주는 복지서비스를 운영하고 있다.
전남도는 농어촌 기본소득 사용 활성화를 통해 지역경제 선순환 방안 마련에 고심하고 있다. 김현미 전남도 농업정책과장은 “농어촌 기본소득이 시작된 후 곡성과 신안의 인구가 늘어나고 가맹점수가 늘어나는 등 가시적인 성과가 나타나고 있다”며 “지역경제에 활력을 불어넣고 농어촌 주민의 삶의 질 향상에 도움이 되는 각종 연계사업 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.
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