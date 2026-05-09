태권도장 살인미수 공모녀들, ‘김소영 약물’ 똑같이 썼다…“60정 빻아 소주병에”

남편 살인미수 혐의를 받는 태권도장 직원과 공범 관장이 살인을 공모하는 과정에서 벤조디아제핀계 약물을 사용한 것으로 알려졌다. 이 약물은 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 사건의 피의자 김소영이 범행에 사용했던 것이다.
9일 경기 부천 원미경찰서에 따르면 살인미수 혐의를 받는 20대 여성 태권도장 관장과 40대 여성 직원은 씨는 경찰 조사 과정에서 이번 범행에 벤조디아제핀계 약물을 썼다는 취지의 진술을 했다. 관장은 알약 형태의 벤조디아제핀계 약물 60정을 빻아 가루로 만든 뒤 직원을 통해 1.8L 용량의 소주 페트병에 넣었다고 진술한 것으로 알려졌다.
벤조디아제핀계 약물은 김소영이 지난해 12월부터 20대 남성 2명을 살해할 때 범행에 사용한 물질이다. 이 약물은 불안, 불면, 경련, 근육 긴장 등을 치료하는 데 사용되나 의존성과 내성 위험이 있어 주의가 필요하다.
경찰은 국립과학수사연구원에 성분 분석을 의뢰해 관장 등이 실제로 벤조디아제핀계 약물을 사용했는지 확인할 계획이다. 향후 추가 조사 과정에서 관장과 직원이 김소영을 모방하는 범죄를 저질렀는지 여부도 확인할 예정이다.
한편 관장과 직원은 지난달 25일 경기 부천시 원미구 직원의 집 냉장고에 약물을 탄 술을 넣어두고 직원의 50대 남편을 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 이들은 남편이 평소 혼자 술을 마신다는 점을 노리고 범행을 계획했으나 남편은 약물이 섞인 술을 마시지 않은 것으로 파악됐다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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