“임금님, 납시오” 종묘대제 어가행렬

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3일 종묘대제 어가 행렬이 서울 경복궁 광화문에 출발해 종묘로 향하고 있다. 종묘대제는 조선 시대 국왕이 역대 왕과 왕비의 신주를 모시고 지내는 국가 최고 의례다. 2001년 유네스코 인류무형문화유산으로 지정됐으며 매년 5월 첫째 주 일요일에 진행된다.

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김재명 기자 base@donga.com
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