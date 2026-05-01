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사회
“임금님, 납시오” 종묘대제 어가행렬
동아일보
입력
2026-05-04 04:30
2026년 5월 4일 04시 30분
김재명 기자
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3일 종묘대제 어가 행렬이 서울 경복궁 광화문에 출발해 종묘로 향하고 있다. 종묘대제는 조선 시대 국왕이 역대 왕과 왕비의 신주를 모시고 지내는 국가 최고 의례다. 2001년 유네스코 인류무형문화유산으로 지정됐으며 매년 5월 첫째 주 일요일에 진행된다.
#종묘대제
#어가행렬
#국왕
#유네스코
#인류무형문화유산
#전통의례
#조선시대
김재명 기자 base@donga.com
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