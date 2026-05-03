19세 대학생, 친구들 태우고 음주운전…전복돼 1명 사망

강원 동해시 한 도로에서 음주 상태인 10대가 몰던 차량이 전복돼 동승자인 또 다른 10대가 숨지는 사고가 발생했다.
강원도소방본부와 동해경찰서 등에 따르면 3일 오전 1시 24분경 동해시 망상동 대진해수욕장 인근 도로에서 모닝 차량이 뒤집혔다는 신고가 접수됐다.
경찰이 19세 여성 운전자를 음주 측정한 결과, 혈중알코올농도는 면허 정지에 해당하는 0.062%로 조사됐다.
당시 운전자와 같은 나이의 여성 두 명이 각각 차량 조수석과 뒷좌석에 탑승한 상태였다. 이들 3명은 모두 대학생으로 알려졌다.
조수석 탑승자는 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
운전자와 뒷좌석 탑승자는 찰과상 등 가벼운 부상을 입어 병원에서 치료받았다.
운전자는 부모의 차를 몰다가 사고를 낸 것으로 파악됐다.
경찰은 운전자를 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 입건해 조사할 방침이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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