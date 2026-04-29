“등본 떼려는 사람 있다” 주민센터 전화…신종 피싱 주의

행정기관을 사칭해 개인정보를 확인한 뒤 악성 애플리케이션 설치까지 유도하는 신종 보이스피싱이 확산하고 있다. 실제 주민센터 등 기관명을 앞세워 신뢰를 얻은 뒤 긴급 상황을 강조하며 피해자의 즉각적인 대응을 끌어내는 방식이다.
한국인터넷진흥원은 29일 “행정기관을 사칭한 보이스피싱 사례가 최근 잇따라 확인되고 있다”며 각별한 주의를 당부했다.
이번 수법은 ‘○○동 주민센터’ 등 실제 기관명을 활용해 접근한 뒤, 전화와 카카오톡을 결합해 단계적으로 피해자를 속이는 것이 특징이다. 사기범은 “누군가 고객 명의로 등본·초본 발급을 시도하고 있다”고 말하며 본인 확인을 요구한다.
“누군가 위임장을 들고 민원 서류를 발급하려 한다”는 식으로 상황을 구체화해 불안을 자극하는 사례도 다수 확인되고 있다. 이어 “명의도용 차단 신청이 필요하다”며 신용정보 관련 기관을 사칭한 가짜 대표번호로 전화를 걸도록 유도한다.
이후 카카오톡 채널을 통해 추가 대응을 요구하는 방식도 이어진다. 일부 사례에서는 메시지에 포함된 링크 클릭이나 악성 앱 설치를 요구한 것으로 나타났다.
악성 앱이 설치될 경우 휴대전화가 원격으로 조작될 수 있다. 개인정보가 유출되면 휴대전화 개통이나 대출 실행, 계좌이체 등 금전 피해로 이어질 가능성도 있다. 공공기관을 사칭하는 방식은 일상적인 민원 업무를 내세워 경계심을 낮춘다는 점에서 위험성이 크다.
KISA는 의심되는 연락을 받을 경우 즉시 대응하지 말고 해당 기관에 직접 사실 여부를 확인해야 한다고 강조했다. 카카오톡이나 문자에 포함된 출처 불명 링크를 클릭하지 말고, 원격제어 앱 설치 요구에도 응하지 말아야 한다고 덧붙였다.
관계자는 “전화나 알림톡으로 개인정보 제공, 앱 설치, URL 접속 등을 요구하는 경우에는 즉시 응하지 말고 해당 기관의 공식 경로를 통해 사실 여부를 확인해야 한다”며 “주민센터 등 공공기관을 사칭한 의심 전화는 발신번호 거짓표시 신고센터에 신고하는 등 신속한 대응이 필요하다”고 말했다.
이상중 KISA 원장은 “행정기관을 사칭해 가짜 대표번호로 연결을 유도하는 수법이 확산하고 있다”며 “조금이라도 의심스러운 연락은 즉시 대응하지 말고 반드시 사실 여부를 확인해야 한다”고 말했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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