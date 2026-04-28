이화여대, JW이종호재단으로부터 1억 5000만원 기부 받아

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이화여자대학교는 JW이종호재단으로부터 여성 기초과학자 육성을 위한 ‘이화 새시대 발전기금’ 1억5000만 원을 기부받았다고 28일 밝혔다. 17일 서울 서대문구 이화여대 본관에서 열린 전달식에는 이경하 이사장과 이향숙 총장 등이 참석했다. 기금은 여성 기초과학자의 연구활동비와 장학금으로 쓰일 예정이다. JW이종호재단은 2011년 고 이종호 명예회장이 사재 약 200억 원을 출연해 설립한 공익법인이다.
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정서영 기자 cero@donga.com
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