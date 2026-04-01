“광주 특화 여행상품 만들면 200만원 지원”

지역 여행사 220곳 선정해 지급
광주시는 무안국제공항 장기 폐쇄로 위축된 여행업계를 지원하기 위해 테마별 특화 여행상품 개발 사업을 추진한다고 19일 밝혔다. 시는 사업에 참여할 여행사 220곳을 선정해 지원할 계획이다.
이번 사업은 관광 수요 감소로 어려움을 겪는 여행업계를 지원하고 지역 관광을 활성화하기 위해 마련됐다.
모집 대상은 2024년 12월 29일 무안공항 제주항공 여객기 참사 이전에 등록해 현재까지 영업 중인 광주지역 여행사다. 시는 5월 8일까지 신청을 받아 220개 여행사를 최종 선정하고, 업체당 200만 원의 여행상품 기획비를 지원한다. 선정된 여행사는 여행상품을 광주관광 누리집 ‘오매광주’에 등록하면 보조금을 받을 수 있다.
시는 판매 실적이 우수한 여행사에 사후 개발비(홍보·마케팅비)를 최대 300만 원까지 추가 지원한다. 이번 사업을 통해 미식, 역사, 인문, 예술, 야간, 웰니스, 축제 등 다양한 주제의 여행상품을 발굴하고, 특색 있는 관광 콘텐츠를 체류형 관광으로 확대할 계획이다. 모집 관련 자세한 내용은 광주시와 광주관광공사 누리집에서 확인하거나 광주관광공사에 문의하면 된다.
이승규 광주시 신활력추진본부장은 “무안국제공항 장기 폐쇄로 어려움을 겪는 여행업계를 지원하기 위해 이번 사업을 마련했다”며 “지역 관광 활성화와 경쟁력 강화를 위해 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
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