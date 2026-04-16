태백 문곡소도동에 대규모 실내 스포츠타운 조성

강원 태백시 문곡소도동 일대에 500억 원 이상이 투입되는 대규모 실내 스포츠타운 조성이 추진된다. 태백시는 생활체육과 전문체육 기반 확대를 위해 문곡소도동 일대에 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔)과 청정고원 스포츠센터, 볼링경기장, 태백 휴(休) 전지훈련센터 등을 갖춘 실내 스포츠타운을 조성한다고 16일 밝혔다.
문곡소도동 고원4구장 일원에 들어설 에어돔은 축구장 등을 갖춘 실내 훈련시설로 날씨와 계절의 영향을 받지 않는 안정적인 체육 활동 환경을 제공할 수 있다. 에어돔 건설에는 125억 원이 투입되고 연내 준공을 목표로 하고 있다.
고원2체육관 일원에는 사업비 90억 원을 들여 볼링경기장 증축이 추진된다. 기존 8레인을 16레인으로 확장하는 사업으로 지난달 착공했다. 이번 증축으로 각종 대회를 개최할 수 있는 공인 경기장 수준의 시설을 갖추게 된다.
175억 원을 투입해 청정고원 스포츠센터 건립하는 사업도 진행 중이다. 올해 준공 예정으로 생활체육과 전문체육 기능이 결합된 복합 체육 인프라로 조성된다. 또 125억 원을 들여 사계절 전지훈련과 숙박이 가능한 ‘태백 휴 전지훈련센터’도 연내 착공할 계획이다. 태백시는 시설이 준공되면 문곡소도동 일대가 시민 생활체육과 대회·훈련 기능이 어우러진 실내 스포츠타운으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.
이밖에도 서학골 일대에 36홀 규모의 파크골프장 조성을 위한 행정절차가 진행 중이고 실내 테니스장과 연무장 등을 포함한 복합 체육시설 건립도 검토되고 있다. 태백시 관계자는 “문곡소도동 실내 스포츠타운 조성을 통해 시민들이 일상에서 편리하게 이용할 수 있는 체육 환경을 확충하고 각종 대회와 전지훈련 유치 기반이 강화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
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