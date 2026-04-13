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사회
산나물 채취 나선 70대, 30m 높이 절벽서 추락사
동아일보
입력
2026-04-13 11:44
2026년 4월 13일 11시 44분
김예슬 기자
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뉴시스
산나물을 따러 산을 올랐던 70대가 절벽에서 추락해 숨졌다.
13일 전북특별자치도소방본부 등에 따르면 전날 오후 2시17분경 “지인과 함께 나물을 따러 산을 올랐는데, 산을 내려오지도 않고 연락이 되지 않는다”는 내용의 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 소방은 같은 날 오후 5시경 등산로 인근 산자락에서 심정지 상태로 쓰러져 있는 A 씨를 발견했다.
경찰 조사 결과, 이날 A 씨는 친구 B 씨와 함께 산길에 올랐고, A 씨는 나물을 따던 중 약 30m 높이의 절벽에서 미끄러져 아래로 떨어진 것으로 파악됐다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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