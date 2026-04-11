홍범도함 화재 실종 60대 여성 시신 수습…사고 33시간만

HD현대중공업 조선소에서 발생한 해군 잠수함 홍범도함 화재로 고립됐던 60대 여성 작업자가 시신으로 수습됐다. 화재가 발생한 지 약 33시간 20분 만이다.
울산소방본부는 10일 오후 11시 18분경 잠수함 내에서 협력업체 소속 60대 여성 A 씨의 시신을 수습했다고 11일 밝혔다.
사고 당시 A 씨는 잠수함 내부 기름때와 먼지 등을 청소하고 있었던 것으로 전해졌다. 그는 9일 오후 1시 58분경 화재가 발생하자 미처 대피하지 못하고 고립됐다. 잠수함에 있던 작업자 47명 중 A 씨를 제외한 나머지 인부들은 모두 탈출했다.
소방 당국은 화재 직후 A 씨 위치가 확인되지 않자, 진화 작업과 함께 수색에 나섰고, 2시간 40분 뒤인 오후 4시 38분경 잠수함 지하 공간에 쓰러져 있는 A 씨를 발견했다.
숨진 A 씨가 발견된 곳은 잠수함 1층 승조원 생활공간 아래쪽 지하 공간으로, 바닥부 출입구(해치)에서 약 1m 떨어진 곳이다. 해당 지점은 구조대원 1명이 겨우 통과할 만큼 협소한 곳이었고, 화재로 녹아내린 전선과 배터리 등이 소방 용수와 접촉해 각종 폭발·감전 위험으로 접근이 힘들었다.
구조 과정에서 상판을 제거하는 작업을 하던 중 스파크가 발생해 50대 작업자가 화상을 입었고, 전날 오전 2시경 보조기관실 내에서 잔존 불꽃이 발견돼 추가 진압을 한 것으로 전해졌다.
이후 소방 당국은 내부 물기를 제거하는 건조 작업과 배터리 해체, 방열포 설치 등 내부 안전을 확보한 뒤 A 씨의 시신을 수습했다.
경찰과 고용노동부는 사고 원인 조사에 본격적으로 착수했다. 현장에서는 부분 작업 중지 명령이 내려진 것으로 전해졌다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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