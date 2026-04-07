2030 청년 3명 중 1명 “일생활 균형 정책 지원 가장 필요”

20, 30대 청년 3명 중 1명은 “일·생활 균형을 위한 정책 지원이 가장 필요하다”고 판단하는 것으로 나타났다. 주거 정책에서는 청년의 지방 정착을 위한 지원 확대 요구가 가장 높았다.
7일 한국청소년정책연구원은 ‘수요자 중심 평가 모형을 활용한 청년 정책 진단 연구’ 결과를 발표했다. 연구진은 만 19~34세 청년 1000명을 대상으로 지난해 6월 25일~7월 11일 온라인 설문조사를 진행했다.
조사 결과 청년들은 청년일자리 정책에서 워라밸을 위한 정책 확대(33.6%)가 가장 중점이 돼야 한다고 보는 것으로 나타났다. 뒤이어 근로 여건이 우수한 기업에 대한 인센티브 지원(23.5%), 청년 고용 촉진을 위한 다양한 청년 배경별 맞춤형 정책 강화(21.1%) 순이었다.
주거 정책에서는 청년의 지방 정착을 위한 지원 확대(24.4%)가 가장 응답이 높았으며, 최저주거기준 이행 점검(18.6%), 주거비 직접 지원(18.4%) 순으로 조사됐다. 교육에서는 교육비 부담 경감을 위한 장학금 확충(23.7%)이 가장 필요하다고 봤다. 복지·문화 정책에서는 청년 건강증진 정책 개선 및 확대가 23.4%로 가장 높았다. 참여·권리 부문에서는 청년정책 예산의 확보(30.3%)가 가장 필요하다고 봤다.
연구진은 “청년정책 수립의 당위성 확보를 위해 청년정책 기본계획 수립 시 청년의 요구를 반영할 수 있는 체계를 구축해야 한다”며 “이를 위해 패널 조사, 태스크 포스(TF) 운영, 미래사회 예측 연구 추진 등이 필요하다”고 제언했다.
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