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사회
대한민국 임시정부 외교활동 특별전
동아일보
업데이트
2026-04-06 11:46
2026년 4월 6일 11시 46분
입력
2026-04-06 04:30
2026년 4월 6일 04시 30분
양회성 기자
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서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관에서 시민들이 외교사 특별전 ‘가려진 시대, 외교의 길을 걷다’를 관람하고 있다. 이 특별전에서는 1919∼1945년 대한민국 임시정부의 외교활동 관련 유물 79건(총 101점)과 영상, 시각 자료를 선보인다.
#대한민국임시정부
#서대문구
#국립기념관
#외교활동
#특별전
#역사자료
양회성 기자 yohan@donga.com
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