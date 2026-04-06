대한민국 임시정부 외교활동 특별전

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 6일 04시 30분

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서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관에서 시민들이 외교사 특별전 ‘가려진 시대, 외교의 길을 걷다’를 관람하고 있다. 이 특별전에서는 1919∼1945년 대한민국 임시정부의 외교활동 관련 유물 79건(총 101점)과 영상, 시각 자료를 선보인다.

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양회성 기자 yohan@donga.com
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