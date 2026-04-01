[강서구]서울서 유일한 양천향교에서 유생 체험 하세요

11월까지 전통 예절-역사 탐방
서울 강서구는 서울 유일의 향교인 양천향교에서 3월부터 11월까지 ‘2026년 향교·서원 국가 유산 활용사업’을 진행한다.
막걸리 빚기-기후 위기 교육도
이번 사업은 ‘양천향교 벼리되다’를 주제로 향교의 정체성과 가치를 담은 교육 프로그램을 통해 핵심이자 중심이란 ‘벼리’의 본뜻처럼 교육의 본래 기능을 되살리고 현대적 의미를 부여하기 위해 마련했다. 주요 프로그램은 △양천향교 유생다움 △양천로드 도슨트 △양천 유생 약방, 동의보감 △양천 유생 기후 클라쓰 등이다.
‘양천향교 유생다움’은 인의예지(仁義禮智)를 현대적으로 재해석한 체험으로 반려 식물 만들기 및 나눔(인), 전통악기 교육(의), 다도 예절(예), 글쓰기·전통 공예(지)로 나눠 각 덕목에 담긴 의미를 전달한다. 초등생 이상 또는 가족이 대상이며 분야별 5회씩 운영한다.
‘양천로드 도슨트’는 겸재 정선의 그림 탐방과 막걸리 빚기 체험을 진행한다. 미술품 안내인을 뜻하는 도슨트 체험으로 양천현령이었던 정선의 작품을 따라 역사와 문화를 탐방한다. 4월 15일부터 성인 대상 총 5회 운영한다.
‘양천 유생 약방, 동의보감’ 체험은 동의보감에 보양식으로 소개된 엿과 조청 기록을 바탕으로 건강 이야기를 나누고 조청을 활용한 음식 체험도 함께한다. 초등 4학년 이상 및 성인이 대상이며 6월부터 4회에 걸쳐 진행한다.
‘양천 유생 기후 클라쓰’에선 유생의 자연 사랑 이야기를 듣는다. 나뭇가지를 활용해 숫자를 셈하는 ‘산가지’ 놀이와 버려지는 나무 조각을 깎아 젓가락을 만드는 ‘우드 카빙’으로 기후변화에 대응하는 실천 체험을 한다. 초등생 이상 자녀를 둔 가족 대상으로 9월 6일 첫 강의를 시작한다.
프로그램 일정 확인과 신청은 ‘문화위드유 더봄’ 누리집(www.culturethebom.com)에서 할 수 있다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
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