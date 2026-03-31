車-조선-에너지… 울산형 AI 생태계 만든다

소버린 AI 기반 조성 업무협약 체결
울산 지역 주요 기관들이 외부 기술 의존을 줄이고 자체 인공지능(AI) 역량을 키우기 위해 협력에 나섰다. 제조 현장에서 축적된 데이터를 활용해 산업 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.
특화 모델 개발하고 전문 인력 양성
울산시는 30일 시청 대회의실에서 ‘소버린 AI 기반 조성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 소버린 AI는 특정 기업이나 해외 기술에 의존하지 않고 독자적으로 운영할 수 있는 AI로, 핵심 산업 데이터의 외부 유출을 막는 데 목적이 있다.
이번 협약에는 울산시를 비롯해 울산과학기술원, 한국전자통신연구원, 한국화학융합시험연구원, 현대자동차, HD현대중공업, SK에너지, 고려아연 등 10개 기관이 참여했다.
참여 기관은 제조 데이터를 공동 활용해 산업별 특화 AI 모델을 개발하고 이를 현장에 적용하는 데 협력하기로 했다. 아울러 AI 전문 인력 양성과 디지털 일자리 창출, 산업 생태계 조성을 위한 제도 개선과 정보 교류도 추진한다.
울산시는 제조 데이터를 체계적으로 수집·관리하고, 산업별 맞춤형 AI 모델 개발과 지능형 도시 미래센터 구축 등 AI 기반 인프라를 단계적으로 확대할 계획이다. 김두겸 울산시장은 “이번 협약은 울산형 AI 산업 기반 구축의 출발점”이라며 “AI 기술을 주력 산업에 접목해 실질적인 성과로 이어지도록 하겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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