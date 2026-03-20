李 “대전 화재에 가용 장비-인력 총동원 지시…무사 확인되길”

이재명 대통령이 20일 발생한 대전 자동차 부품 공장 화재와 관련해 “사고의 수습과 인명 구조를 위해 가용한 모든 장비와 인력을 즉시 총동원하라”고 지시했다.
이 대통령은 이날 X(엑스·옛 트위터)에서 “현재 화재 진압과 구조 활동에 총력을 다하고 있다”며 “행정안전부, 보건복지부, 고용노동부를 비롯한 관계부처 장관들이 상황을 지휘하고 있다”고 밝혔다.
이어 “곧 국무총리도 현장에 도착해 지방정부와 함께 대응 상황을 점검하고 추가 대책을 마련할 계획”이라고 했다.
이 대통령은 “화재 진압과 함께 피해 상황을 면밀히 파악해 필요한 지원과 후속 조치를 신속히 추진하겠다”며 “구조 인력과 현장 관계자들의 2차 안전사고 예방에도 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다”고 밝혔다.
그러면서 “아직 연락이 닿지 않는 분들의 무사함이 조속히 확인되길 간절히 기원한다”고 밝혔다. 소방당국에 따르면 이날 화재로 55명의 부상자가 발생했고, 14명이 연락 두절 상태다.
이은택 기자 nabi@donga.com
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