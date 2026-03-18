아이돌 탈퇴가 국민연금에 불똥…항의 전화에 업무 마비 왜?

엔아이픈 멤버 희승 탈퇴 선언에
K팝 팬들의 항의전화로 인해 국민연금공단 국제연금지원센터 업무가 일시 마비되는 해프닝이 벌어졌다.
팬들 “하이브 대주주에 항의전화”
팬들이 특정 아이돌 멤버 탈퇴와 관련해 하이브의 대주주인 국민연금공단에 항의 전화와 이메일을 집중적으로 보낸것이다.
김성주 국민연금공단 이사장은 18일 자신의 페이스북에 글을 올려 “지난주 국제연금지원센터로 해외에서 전화가 한꺼번에 몰리면서 업무가 일시적으로 마비됐고 2시간 동안 이메일 약 1500통이 쏟아졌다”고 밝혔다.
이번 사태는 K팝 그룹 엔하이픈 멤버 희승의 탈퇴를 계기로 시작됐다. 해당 그룹은 하이브 산하 레이블 소속으로, 글로벌 팬층을 보유한 팀이다. 그룹 멤버 희승은 지난 10일 탈퇴를 선언했다.
그러자 일부 해외 팬들은 “하이브 대주주에 항의 전화하자”는 SNS글을 공유하며 집단 행동에 나섰다고 한다.
X에 게시된 글에는 “국민연금이 하이브로부터 사전에 연락을 받은 적 있는지, 이 결정으로 손실된 시장의 가치를 알고 있는지 항의하라”는 내용이 담겨있다. 국제연금지원센터 상담번호도 공유했다고 한다.
이에 대해 김 이사장은 “국민연금은 국민의 노후 자금을 운용하는 장기 투자자로서 다양한 국가의 기업에 투자하고 있지만 개별 기업의 경영이나 인사 문제에는 관여하지 않는다”며 “당연히 K-POP그룹의 결성과 멤버 구성에 대해서도 관여하지 않는다”고 설명했다.
그러면서 “SNS에서 확산된 하나의 해프닝이었지만 국민연금이 어떤 역할을 하는 기관인지 다시 생각해보는 계기가 됐다”고 덧붙였다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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