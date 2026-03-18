김건희측 뒤늦게 “반클리프 목걸이 받았다”

‘매관매직’ 첫 재판서 금품수수 인정
인사 청탁을 대가로 반클리프아펠 목걸이 등을 수수한 혐의를 받는 김건희 여사가 첫 재판에서 목걸이 수수 사실을 인정했다. 그동안 “홍콩에서 산 모조품”이라며 금품 수수 사실을 부인해 왔지만 입장을 바꾼 것이다. 다만 청탁에 대한 대가는 아니라고 주장했다.
“금거북이도 받아, 대가성 없어” 주장
‘양평 고속道 의혹’ 원희룡 출국금지
17일 서울중앙지법 형사합의21부(부장판사 조순표) 심리로 열린 김 여사의 ‘매관매직(알선수재)’ 혐의 사건 첫 공판에서 김 여사 측은 “(반클리프아펠) 목걸이 수수를 인정하지만 청탁과 대가 관계는 부인한다”고 밝혔다.
문제가 된 목걸이는 김 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 착용한 것으로 가격은 6000만 원대다. 서희건설 이봉관 회장이 “1억380만 원 상당의 목걸이와 브로치, 귀걸이 등을 내가 김 여사에게 선물했다”고 특검에 자수하면서 거짓말 논란이 일었다.
이 밖에도 김 여사는 그동안 수수 사실을 부인했던 금거북이와 바쉐론 콘스탄틴 시계 등을 받았다고 인정했다. 다만 금거북이는 답례 성격, 시계는 구매 대행이라고 주장했다. 이우환 화백 그림 수수 사실은 부인했다. 재판부는 특검에 청탁 관계를 구체화하라고 요구했다.
김 여사는 다음 달 14일 열릴 윤석열 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 사건 재판의 증인으로도 채택됐다. 이 재판에서 김 여사가 증인으로 출석하게 되면 두 사람은 구속 이후 법정에서 처음으로 대면하게 된다.
한편 김 여사 일가에 대한 ‘양평 고속도로 변경 특혜 의혹’을 수사하고 있는 2차 종합특검(특별검사 권창영)은 원희룡 전 국토부 장관을 출국금지했다. 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 불기소 처분과 관련해 당시 검찰 지휘부였던 이창수 전 서울중앙지검장 등도 출국금지했다.
송혜미 기자 1am@donga.com
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