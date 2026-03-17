광화문광장 ‘BTS 무대’ 설치 작업 중

  • 동아일보

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방탄소년단(BTS) 컴백 라이브 ‘아리랑(ARIRANG)’ 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문광장에서 무대 설치 작업이 진행되고 있다. 공연은 21일 오후 8시에 열릴 예정이다.

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박형기 기자 oneshot@donga.com
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