야간조명-분수쇼… BTS 보러 온 팬 위한 ‘선물’ 더 있다

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서울시, BTS 공연 전후 이벤트
K팝 관광코스-가이드북도 마련

16일 서울 광화문광장에서 관계자들이 방탄소년단(BTS)의 컴백 라이브 공연 무대를 설치하고 있다. 2026.3.16 뉴스1
16일 서울 광화문광장에서 관계자들이 방탄소년단(BTS)의 컴백 라이브 공연 무대를 설치하고 있다. 2026.3.16 뉴스1
서울시는 방탄소년단(BTS) 공연 전날인 20일부터 다음 달 19일까지 한 달간 국내외 팬들을 맞이하기 위한 다양한 이벤트와 관광 프로그램을 마련했다고 16일 밝혔다.

20일과 21일에는 오후 7시 30분부터 9시 30분까지 세빛섬, 청계천, N서울타워, 롯데월드타워 등 서울 주요 랜드마크 15곳에서 BTS 신곡 ‘아리랑’ 앨범 커버 색에 맞춘 붉은색과 흰색 조명이 켜질 예정이다. 또 다음 달 6일부터 19일까지는 청계천 오간수교부터 버들다리까지 약 500m 구간을 BTS의 상징을 활용한 ‘아리랑 라이트워크(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL 청계천 산책길)’로 꾸민다.

21일과 22일에는 반포대교 달빛무지개분수에서 BTS 음악을 테마로 한 특별 분수쇼도 선보인다. LED 조명과 음악, 길이 1000m 이상의 분수 연출이 결합된 공연형 야경 콘텐츠다. 이와 함께 7개 한강버스 선착장 루프탑을 개방하고 세빛섬과 N서울타워 등 주요 야경 포인트를 잇는 ‘한강버스’ 1일 무제한 승선권(20∼21일)을 운영한다.

시는 또 세종대로변 가로등에 웰컴 현수기를 부착하고 주요 도심 미디어파사드 10곳에서 BTS 팬들을 환영하는 메시지를 송출한다. 특히 외국인 관광객이 많이 찾는 관광명소와 전통시장 등에는 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 인도네시아어, 태국어 등 7개 언어로 번역된 환영 문구와 관광 안내를 제공할 예정이다.

#BTS#서울시#아리랑#세빛섬#반포대교#달빛무지개분수
송진호 기자 jino@donga.com
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