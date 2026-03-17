야간조명-분수쇼… BTS 보러 온 팬 위한 ‘선물’ 더 있다

서울시는 방탄소년단(BTS) 공연 전날인 20일부터 다음 달 19일까지 한 달간 국내외 팬들을 맞이하기 위한 다양한 이벤트와 관광 프로그램을 마련했다고 16일 밝혔다.
20일과 21일에는 오후 7시 30분부터 9시 30분까지 세빛섬, 청계천, N서울타워, 롯데월드타워 등 서울 주요 랜드마크 15곳에서 BTS 신곡 ‘아리랑’ 앨범 커버 색에 맞춘 붉은색과 흰색 조명이 켜질 예정이다. 또 다음 달 6일부터 19일까지는 청계천 오간수교부터 버들다리까지 약 500m 구간을 BTS의 상징을 활용한 ‘아리랑 라이트워크(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL 청계천 산책길)’로 꾸민다.
21일과 22일에는 반포대교 달빛무지개분수에서 BTS 음악을 테마로 한 특별 분수쇼도 선보인다. LED 조명과 음악, 길이 1000m 이상의 분수 연출이 결합된 공연형 야경 콘텐츠다. 이와 함께 7개 한강버스 선착장 루프탑을 개방하고 세빛섬과 N서울타워 등 주요 야경 포인트를 잇는 ‘한강버스’ 1일 무제한 승선권(20∼21일)을 운영한다.
시는 또 세종대로변 가로등에 웰컴 현수기를 부착하고 주요 도심 미디어파사드 10곳에서 BTS 팬들을 환영하는 메시지를 송출한다. 특히 외국인 관광객이 많이 찾는 관광명소와 전통시장 등에는 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 인도네시아어, 태국어 등 7개 언어로 번역된 환영 문구와 관광 안내를 제공할 예정이다.
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