눈비 뒤 추운 주말… 토요일 최저 영하7도

6일까지 이틀간 전국에 눈이나 비가 내린 뒤 오후부터 기온이 떨어질 것으로 보인다. 주말까지 쌀쌀한 날씨가 이어지다 다음 주 들어 다시 평년 기온을 웃도는 수준을 회복할 것으로 전망된다.
5일 기상청에 따르면 눈과 비는 수도권에서는 6일 새벽까지, 나머지 지역에서는 오전까지 이어질 것으로 예상된다. 제주도는 낮까지 이어지는 곳도 있겠다.
강원 산지에는 5∼10cm의 많은 눈이 예보됐고 나머지 강원 지방에도 최대 8cm의 눈이 쌓이겠다. 서울과 경기 남서부에는 1cm 미만, 나머지 수도권에는 1∼5cm, 충청권 1∼5cm의 눈이 예보됐다. 기온에 따라 전국에 5∼20mm의 비가 내릴 가능성도 있다.
6일 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 유입되며 평년보다 춥거나 평년과 비슷한 수준으로 기온이 떨어질 것으로 전망된다. 이날 아침 최저기온은 영하 2도∼영상 9도, 낮 최고기온은 5∼14도로 예보됐다.
주말인 7일에는 기온이 더욱 낮아져 아침 최저기온은 영하 7도∼영상 1도, 낮 최고기온은 4∼10도로 예상된다. 전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 55km 이상의 강풍이 부는 가운데 먼바다와 제주 해상을 중심으로는 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다. 기온은 다음 주 접어들며 다시 올라 낮 최고 15도 안팎의 포근한 날씨가 찾아올 것으로 전망된다.
전채은 기자 chan2@donga.com
