서울 종로 귀금속 상가 화재… 인명 피해는 없어

5일 오후 1시 21분경 서울 종로구 귀금속상가 2층에서 화재가 발생해 소방대원들이 진압하고 있다. 인명 피해는 없었지만 인근 도로가 전면 통제돼 교통 혼잡을 빚었다.

