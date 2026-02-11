[단독]정교유착 합수본, 신천지 증거인멸 핵심간부 내일 출석 통보

통일교와 신천지의 정교유착 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 신천지 현직 간부에 대해 12일 출석해 조사를 받으라고 통보했다. 해당 간부는 신천지 내부에서 증거인멸이 조직적으로 이뤄졌다는 의혹을 제기한 바 있다.
11일 동아일보 취재를 종합하면 합수본은 신천지 간부에 대해 12일 참고인 신분으로 나와 조사받으라고 통보했다. 합수본은 수사가 본격화된 뒤 신천지 내부에서 이뤄진 증거인멸 정황에 대해 해당 간부를 추궁할 것으로 보인다. 지금껏 신천지의 정당 가입 및 횡령 의혹에 수사력을 집중했던 합수본이 신천지 교단 내부의 증거인멸 지시 등으로 수사를 확대하는 모양새다.
앞서 신천지 전직 간부들은 지난달 20~24일 신천지 내부에서 하드디스크를 지우고 텔레그램을 탈퇴하라는 지시가 각 교회에 내려왔다고 주장했다. 일부 교회는 하드디스크 내부 내용을 삭제한 것으로 전해졌다. 한 신천지 전직 간부는 “해당 시기 컴퓨터를 갈아엎으라는 지시가 내려왔다는 얘기를 들었다”고 말했다.
합수본은 신천지 내부에서 증거인멸 정황이 담긴 녹취록을 확보한 것으로 전해졌다. 해당 녹취록에는 “최근 하드디스크 데이터를 매일 자동으로 삭제하는 방법이 담긴 내부 공문이 하달됐다”며 “이후 공문은 파쇄됐다”는 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 합수본은 해당 녹취록의 진위를 확인할 것으로 보인다.
한편 11일 합수본은 통일교 측으로부터 3000만 원의 금품을 받은 혐의로 더불어민주당 임종성 전 의원을 불러 조사했다. 임 전 의원은 금품 수수 혐의를 모두 부인하고 있다.
박경민 기자 mean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0