[현장속으로]지역 10대들의 아이돌 데뷔 등용문 될까…SM과 YG 등 참가해 부산서 열린 K팝 오디션

지난달 24일 오후 부산 남구 경성대 예노소극장. 무대 뒤편 검은 커튼을 젖히고 들어온 앳된 10대 여학생 3명이 긴장한 표정으로 무대에 섰다. 걸그룹 미쓰에이의 노래 ‘배드 걸 굿 걸’이 흐르자 이내 환하게 웃으며 화려한 안무를 펼쳤다. 2분간의 공연 후에도 220석 규모의 객석에서는 박수와 환호가 터져 나오지 않았다. 2, 3열에 앉은 심사위원만 무언가를 꼼꼼히 적었다. 긴장감이 감도는 가운데 참가자 200여 팀의 무대가 이어졌다.
경성대는 이날 ‘MEGA K-POP(케이팝) 오디션’을 열었다. 아이돌을 꿈꾸는 부산 10·20세대를 수도권 엔터테인먼트 기획사가 연결하기 위해 ‘글로컬대학 30’ 사업 예산을 확보해 마련한 행사다. SM과 YG 등 국내 40여 곳의 유명 기획사 실무진이 오디션 현장과 실시간 중계를 통해 참가자의 무대를 평가했다. 기획사는 이 오디션을 통해 발전 가능성이 큰 인재를 발굴해 연습생 계약을 맺고 데뷔를 지원할 계획이다.
복도와 대기실은 오디션을 앞둔 참가자로 분주했다. 서로 옷매무새를 다듬어주거나 준비한 안무를 연습하는 모습이 눈에 띄었다. 친언니와 함께 그룹 투어스(TWS)의 노래 ‘오버드라이버’에 맞춰 무대를 준비했다는 김모 양(19)은 “데뷔 전문 학원에 다니면 오디션 기회를 많이 얻을 수 있겠으나 우리는 집에서 개인적으로 연습해 왔다”라며 “이런 기회를 마련해준 경성대에 정말 감사한 마음이 든다”고 말했다. 안무가가 꿈이라는 고민성 씨(20)도 “수도권이 아닌 지역에서 한꺼번에 많은 기획사가 모여 이런 대규모 오디션을 여는 것은 매우 이례적”이라며 “아이돌을 꿈꾸는 청년을 위해 이런 자리가 자주 마련되면 좋겠다”고 말했다.
이들 말처럼 지역에서 아이돌 데뷔를 준비하는 10·20세대는 자신의 역량을 평가받을 기회가 수도권에 비해 상대적으로 적었다. 기획사가 적잖은 비용을 들여 지역에 공간을 마련해 오디션을 여는 것이 쉽지 않았기 때문이다. 양쪽의 갈증을 해소하기 위해 경성대가 나선 것이다. 홍기봉 경성대 글로컬대학사업 부단장은 “지난해 12월 사업에 착수해 지난달 초 오디션 공고를 낸 지 2주 만에 200여 팀이 참가 신청을 했다”라며 “더 많은 기획사와 청년이 만날 수 있도록 매년 오디션을 정례화하는 방안을 검토할 계획”이라고 말했다.
경성대는 오디션에 앞서 지난달 19~24일 ‘K-MEGA SONG FESTA(K-메가 송페스타)’를 교내에서 열었다. 수도권·해외의 유명 작곡가와 부산의 작곡가가 협업해 곡을 만드는 ‘송캠프’, 작사가·안무가·보컬 트레이너 등이 지망생을 지도하는 ‘케이팝 워크숍’, 전문가가 학생에게 케이팝 제작 노하우를 전하는 ‘마스터클래스’가 포함됐다. 피날레로 24일 오후 7시에 경서, 홍이삭 등의 싱어송라이터의 콘서트도 열렸다.
경성대가 이처럼 지역 케이팝 인재 양성 등에 적극적으로 나선 것은 글로컬대학 사업의 핵심 목표인 ‘한류 문화를 선도하는 대학’ 전략을 추진하기 위해서다. 글로컬대학은 혁신계획을 세운 지방대 한 곳에 5년간 1000억 원을 지원하는 정부 사업으로 경성대는 지난해 선정됐다.
경성대가 내건 ‘MEGA(메가)’는 미디어(Media), 엔터테인먼트(Entertainment), 공연·게임(Game), 애니메이션(Animation)의 약자다. 부산에서 ‘K-컬처 국가대표’를 길러내는 대학이 되겠다는 구상이다. 지역 내 예술 인재가 늘고, 공연·전시 등이 활발해지면 침체한 상권에도 활력이 생길 수 있을 것으로 기대한다. 홍 부단장은 “이번에는 메가(MEGA) 가운데 ‘E’를 사업화했지만, 올해 게임(G)과 연관된 사업도 추진할 것”이라며 “케이팝과 게임과 관련한 핵심 기업이 부산으로 본사를 이전해 관련 산업 생태계가 확장하기를 기대한다”라고 말했다.
