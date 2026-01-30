부산, 28억 들여 시민 개인정보 보호 강화

시, 개인정보 보호 기본계획 수립
부산시는 급격한 인공지능(AI) 전환과 디지털 행정 환경 변화에 대응해 시민 개인정보 보호를 강화한다고 29일 밝혔다.
3년간 해킹대응 기술에 집중 투입
이를 위해 시는 최근 ‘제1차 부산시 개인정보 보호 기본계획’을 수립했다.
첨단기술 환경에서도 개인정보를 안전하게 활용할 수 있는 보호 체계를 구축하는 것이 이번 기본계획의 핵심이다.
시는 개인정보 보호 정책의 방향을 기존의 ‘보호 중심’에서 ‘안전한 활용을 포함한 시민 역량 강화’로 전환한다고 강조했다. 또 체계적인 개인정보 보호 거버넌스 구축과 AI·신기술 변화에 대응한 보호 지침 마련, 개인정보 처리 시스템 관리 강화, 개인정보 보호 교육·홍보 확대, 생활밀착형 콘텐츠 제작 등을 주요 과제로 설정했다.
시는 기본계획 이행을 위해 3년간 총 28억8000만 원의 예산을 편성하고, 이 가운데 80%를 갈수록 정교해지는 해킹 위협으로부터 개인정보를 보호하는 기술 분야에 집중적으로 투입할 계획이다.
현재 24시간 운영 중인 사이버 침해 대응 보안관제센터를 강화하고, AI 기반 지능형 보안관제 체계도 구축한다.
시 관계자는 “이번 기본계획은 부산시 개인정보 보호 조례 시행 이후 처음 수립되는 법정 중기 계획으로, 정부 정책 기조에 발맞춰 향후 3년간 부산시 개인정보 보호 정책의 로드맵을 체계화했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0