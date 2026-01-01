사회복지 자격증 취득 로드맵이 한 권에… 서울디지털대 ‘2026 학습 길라잡이’

서울디지털대(총장 직무대행 이영수) 사회복지학과가 2026학년도 신입생을 위한 ‘2026학년도 학습 길라잡이: 자격증 취득을 위한 지침서’를 발간했다. 이 책은 입학생 전원에게 무상 배포한다.
‘2026학년도 학습 길라잡이’는 사회복지학과 수강 신청 방법을 비롯해 사회복지사 자격증을 비롯해 사회복지 분야에서 요구되는 다양한 자격증 종류와 취득 방법, 이수 교육 과정과 자격 요건 및 관련 교과목 정보 등을 담았다. 자격증을 얻기까지 필요한 교육 과정과 이수 체계, 수강신청 방법부터 자격증별 학습 로드맵까지 신입생이 한눈에 이해할 수 있도록 구성했다.
사회복지학과는 사회복지사뿐 아니라 건강가정사, 학교사회복지사, 정신건강사회복지사, 의료사회복지사를 비롯한 공인 자격 취득에 필요한 교과목을 체계적으로 개설하고 있다. 소규모 사회복지시설이나 비영리 조직 설립을 준비하는 학생을 위한 사회복지시설 경영자 과정도 운영하고 있다.
사회복지사 1급 국가시험을 준비하는 학생을 위한 자격증 시험 대비 과정은 물론 지역아동센터 전문가, 다문화가족 복지 전문가 같은 총장 명의 수료증 과정도 운영하고 있다. 아울러 노인복지지도사, 노인복지레크리에이션 2급(노인복지전공 연계), 보육교사 2급(아동학과 연계) 같은 복지학부 관련 학과와 연계해 다양한 자격 과정 선택의 폭도 넓혔다.
사회복지학과 관계자는 “사회복지 분야가 계속 넓어지고 전문성이 강화되면서 사회복지사 자격증 외에도 전문 분야별로 국가나 전문기관에서 인증하는 자격증이 꾸준히 증가하고 있다”며 “사회복지 현장의 제도 변화를 학생들에게 정확히 안내하기 위해 매년 자격 제도와 교육 과정을 정리한 지침서를 발간하고 있다”고 설명했다.
자세한 내용은 서울디지털대 사회복지학과 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 전자파일(PDF) 형태로 누구나 무료로 내려받을 수 있다.
한편 서울디지털대는 다음달 13일까지 2026학년도 1학기 추가 모집 원서를 접수한다. 자세한 사항은 서울디지털대 입학지원센터 홈페이지나 입학 상담 전화를 통해 확인할 수 있다.
