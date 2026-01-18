아내 수술 계기로 시작한 헌혈이 500회…제주 버스기사 양태성 씨

제주도에서 관광버스를 모는 양태성 씨(67)가 헌혈 500회를 달성했다. 혈액관리본부 명예의 전당 기준 제주에서는 9번째, 전국에서는 92번째다.
18일 대한적십자사 제주도혈액원에 따르면 양 씨는 이달 16일 제주시 헌혈의집 한라센터에서 500번째 헌혈을 했다.
양 씨는 아내 수술을 계기로 헌혈 중요성을 깨달았고 1999년 5월 첫 헌혈을 한 후 27년간 꾸준히 혈액을 기부해왔다.
양 씨는 헌혈에 참여하기 위해 평소 걷기와 대중교통 이용 등 건강한 생활 습관을 통해 혈압과 체중 관리 등 건강관리에 신경써온 것으로 전해졌다.
양 씨는 “헌혈은 나와 타인의 건강을 함께 지킬 수 있는 활동”이라며 “돈이 없어도 누구나 참여할 수 있는 봉사이자 수혈이 필요한 환자에게 가장 직접적으로 도움이 되는 방법”이라고 했다.
국내 최다 헌혈 기록을 보유하고 있는 사람은 양 씨와 마찬가지로 제주도민인 진성협 씨(62)다. 그는 국내에서 처음으로 헌혈 800회를 달성했다. 그는 고등학교 재학 시절 백혈병으로 투병하던 친구가 숨진 것을 계기로 헌혈을 시작했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
