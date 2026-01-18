아내 수술 계기로 시작한 헌혈이 500회…제주 버스기사 양태성 씨

  입력 2026년 1월 18일 16시 09분

이달 16일 제주시 헌혈의집 한라센터에서 500회 헌혈 중인 양태성(67) 씨.(제주도혈액원 제공.) 뉴스1.
제주도에서 관광버스를 모는 양태성 씨(67)가 헌혈 500회를 달성했다. 혈액관리본부 명예의 전당 기준 제주에서는 9번째, 전국에서는 92번째다.

18일 대한적십자사 제주도혈액원에 따르면 양 씨는 이달 16일 제주시 헌혈의집 한라센터에서 500번째 헌혈을 했다.

양 씨는 아내 수술을 계기로 헌혈 중요성을 깨달았고 1999년 5월 첫 헌혈을 한 후 27년간 꾸준히 혈액을 기부해왔다.

양 씨는 헌혈에 참여하기 위해 평소 걷기와 대중교통 이용 등 건강한 생활 습관을 통해 혈압과 체중 관리 등 건강관리에 신경써온 것으로 전해졌다.

양 씨는 “헌혈은 나와 타인의 건강을 함께 지킬 수 있는 활동”이라며 “돈이 없어도 누구나 참여할 수 있는 봉사이자 수혈이 필요한 환자에게 가장 직접적으로 도움이 되는 방법”이라고 했다.

국내 최다 헌혈 기록을 보유하고 있는 사람은 양 씨와 마찬가지로 제주도민인 진성협 씨(62)다. 그는 국내에서 처음으로 헌혈 800회를 달성했다. 그는 고등학교 재학 시절 백혈병으로 투병하던 친구가 숨진 것을 계기로 헌혈을 시작했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
