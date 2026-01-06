부산에서 찍은 ‘바다씬’, 2024년보다 27% 증가

부산영상위원회는 2025년 실적을 결산한 결과 지난해 부산 로케이션 촬영 지원 건수가 2024년보다 증가한 것으로 나타났다고 5일 밝혔다.
영상위는 지난해 영화·영상물 94편의 부산 촬영을 지원했다. 이는 2024년 74편보다 약 27% 늘어난 수치다. 이 가운데 해외 작품은 10편으로, 전년(8편) 대비 25% 증가했다.
지원 작품 유형을 보면 TV 드라마와 온라인동영상서비스(OTT) 시리즈, 예능 등 비극장용 영상 콘텐츠가 82편으로 집계됐다. 이는 2024년 57편보다 41.38% 증가한 것으로, 전체 촬영 지원 편수 증가를 이끌었다. 반면 장편영화는 12편으로 전년 17편보다 29.41% 감소했다. 영상위는 이러한 변화가 국내 영화시장 위축과 OTT 플랫폼 및 웹드라마 제작 확대라는 산업 흐름이 반영된 결과라고 분석했다.
부산에서 가장 선호되는 촬영 로케이션은 해양도시 이미지를 상징적으로 보여주는 항만·부두 등 해양시설로 나타났다. 영상위는 이러한 촬영 수요에 대응하기 위해 해양경찰청 등 관계 기관과의 협조 체계를 강화할 계획이다.
이와 함께 영상위는 올해 로케이션 인센티브 지원 규모를 확대한다. 작품당 최대 지원 금액을 기존 4000만 원에서 6000만 원으로 상향할 예정이다.
