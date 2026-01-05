예능 스타 프레임 탈출하고 16점 득점…팀에 ‘진짜’ 도움 된 인쿠시

프로배구 여자부 정관장의 인쿠시(21)의 포털사이트 프로필 수상란에는 ‘2025년 방송 연예 대상 베스트 커플상’이 적혀 있다.
지난해 ‘배구 여제’ 김연경이 선수 은퇴를 한 뒤 출연한 TV 배구 예능 프로그램에서 에이스로 활약한 결과다.
‘감독’ 김연경의 혹독한 조련을 받은 인쿠시는 드라마 같은 성장 스토리를 써가며 김연경 못지않은 존재감을 드러냈다.
9회 분량으로 제작된 예능 프로는 최고 시청률 5.8%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 김연경 없는 2025~2026시즌 프로배구의 흥행을 이끄는 데도 큰 역할을 했다.
방송 이후 인쿠시는 아시아쿼터 대체 선수로 정관장 유니폼도 입었다.
몽골 출신으로 목포여상을 거쳐 목포과학대 선수로 뛰었던 인쿠시는 아시아쿼터 선수 자격은 갖추고 있었다.
시즌 개막 전에는 지명을 받지 못했지만 정관장에 자리가 생기며 꿈에 그리던 프로 무대 입성에 성공했다.
이번 시즌 최하위에 자리하고 있던 정관장도 ‘예능 스타’를 영입하며 화제의 팀이 됐다.
국내 프로 데뷔 무대였던 지난해 12월 19일 GS칼텍스전에서 인쿠시는 11점을 기록했지만 범실 7개에 리시브 효율도 6.1%밖에 되지 않았다.
두 번째 경기에서는 3점, 세 번째 경기에서는 8점에 그치는 등 2025년 치른 세 경기에서는 강한 인상을 못 남겼다.
그동안 스포츠 예능에서 프로 무대로 진출한 선수들이 방송에서 보여준 모습을 못 보여준 사례가 많아 ‘예능은 예능일 뿐’이라는 평가도 많았다.
인쿠시도 이 프레임에서 벗어나지 못하는 듯했다.
하지만 해가 바뀌자 인쿠시도 180도 달라졌다.
개인 네 번째 경기이자 2026년 첫날 경기에서 인쿠시는 리그 1위 팀 한국도로공사를 상대로 13점을 기록하며 정관장의 이번 시즌 첫 셧아웃 승리를 이끌었다.
4일 경기에서 팀은 디펜딩챔피언 흥국생명에 0-3으로 완패했지만 인쿠시는 팀 내 최다인 16점으로 분전했다.
이날 경기에서는 공격 성공률(48.5%), 리시브 효율(26.7%) 모두 준수한 모습을 보이며 반쪽짜리라는 오명도 씻었다.
예능프로그램 밖, 연출 없는 중계카메라 앞에 선 인쿠시의 성장 스토리도 본격적으로 시작됐다.
김배중 기자 wanted@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0