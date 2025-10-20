李대통령-기초단체장 사진, ‘AI 합성 의혹’ 해프닝… 지방선거 앞 사진 진위논란 확산 우려

李대통령-기초단체장 사진, ‘AI 합성 의혹’ 해프닝… 지방선거 앞 사진 진위논란 확산 우려
동아일보
공유하기
글자크기 설정
李-광주 광산구청장 주민 면담 사진
일각 “가짜 사진”에 구청장 해명 진땀
‘AI 가짜영상’ 유권자 혼선 우려 커져
재선 출마를 앞둔 한 기초지방자치단체장과 이재명 대통령이 함께 찍은 사진이 인공지능(AI)으로 합성됐다는 의혹이 제기돼 논란이 일었다. 해당 지자체장이 실제 사진이라며 직접 브리핑까지 나서면서 해프닝으로 마무리됐지만, 지방선거를 다섯 달 앞두고 AI를 이용한 가짜 사진과 영상이 유포돼 유권자 판단에 혼선을 줄 수 있다는 우려가 커지고 있다.
31일 광주 광산구 주민 등이 주로 참여한 다수의 카카오톡 단체채팅방에 박병규 광산구청장과 이 대통령이 밝은 표정으로 주민을 만나는 모습이 담긴 사진이 게시됐다. 해당 사진은 박 구청장의 행정 성과를 강조하는 기사 일부처럼 구성돼 있었고, 사진의 구도와 배경이 자연스럽지 않다는 점 등을 들어 일부 언론과 정치권에서는 박 구청장이 AI로 조작한 사진 아니냐는 의혹을 제기했다.
그러나 박 구청장은 “해당 사진은 지난해 6월 발간된 광산구보에 공식적으로 게재된 사진으로, 여러 각도에서 촬영된 실제 사진”이라고 해명했다. 이어 “명백한 오보”라며 “현재의 상황은 단순한 해프닝을 넘어 또 하나의 마타도어가 시작되는 계기가 되고 있다”고 했다.
이번 논란을 계기로 AI로 생성된 가짜 영상과 이미지가 급증하면서 선거에도 영향을 미칠 수 있다는 우려도 커지고 있다. 서울의 한 구의원은 “AI를 이용해 상대 진영을 공격하거나, 선거운동이 본격화되는 설 연휴를 앞두고 명절 인사를 가장한 가짜 문안이나 영상이 유통될 수 있다는 걱정이 크다”고 말했다. 실제로 2024년 총선 기간 중앙선거관리위원회가 삭제 요청한 딥페이크 선거운동 게시물은 388건이었지만 지난해 대선 기간에는 1만510건으로 크게 늘었다.
현행 공직선거법은 선거일 90일 전부터 선거운동을 목적으로 AI 기술을 이용한 음향·이미지·영상 등의 제작과 유포를 금지하고 있다. 그 이전이라 하더라도 AI 생성물임을 반드시 표시하도록 의무를 두고 있다. 그러나 현장에서는 AI 생성물 표시 누락을 적발하거나 선거운동 목적을 입증하기가 쉽지 않고, 플랫폼이나 단체채팅방을 통한 유통은 추적에도 한계가 있다는 지적도 나온다. 권현영 고려대 정보보호대학원 교수는 “AI 합성물 여부를 신속히 검증하고 그 결과를 공적으로 설명할 수 있는 체계가 필요하다”며 “콘텐츠를 유통하는 플랫폼 기업들의 책임과 협력도 강화돼야 한다”고 했다.
댓글 0