[단독]통일교 문건에 ‘김규환 고문료 1400만원 예산 요청’

국회 활동비 5600만원 요청도
김규환 “강의료 900만원만 받아”
“한학자 지시로 여야 제공” 영장 적시
경찰, 오늘 한학자 접견해 집중 추궁
경찰이 통일교 압수수색 영장에 ‘한학자 총재가 정관계 로비 의혹의 최종 책임자’라는 취지의 진술을 적시한 것으로 16일 확인됐다.
이날 경찰 등에 따르면 통일교의 여야 정치인 금품 지원 의혹 사건을 수사하는 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 전날 통일교 등 압수수색에서 “윤영호 전 세계본부장이 한 총재의 지시를 받아 여야 정치인에게 금품과 선물을 공여했다고 김건희 특검 조사에서 시인했다”는 내용의 영장을 제시했다. 더불어민주당 전재수 의원(전 해양수산부 장관) 등 여야 의원에게 금품을 준 최종 책임자로 한 총재를 지목한 것이다.
이는 경찰이 윤 전 본부장의 일탈이 아닌, 한 총재의 지시하에 이뤄진 ‘조직적 뇌물 범죄’에 무게를 둔다는 뜻으로 풀이된다. 경찰 전담수사팀은 17일 서울구치소를 찾아 한 총재를 접견 조사하며 이를 집중적으로 확인할 방침이다.
다만 경찰은 한 총재 개인 금고에 있던 280억 원이나 시계 실물은 압수하지 않았다. 금고 속 현금 등이 로비에 직접 사용된 것인지에 대한 입증이 더 필요하다고 판단했기 때문이다.
경찰이 한 총재를 ‘지시 주체’로 보는 근거는 윤 전 본부장의 위상과 내부 문건이다. 윤 전 본부장은 2020년부터 세계본부장 및 총재 비서실 사무총장을 겸직하며 통일교 내 2인자로서 대내외 업무를 총괄해 왔다. 그가 작성한 ‘특별보고’ 문건에는 한 총재를 뜻하는 ‘TM(True Mother)’ 일정이라는 표현과 함께 전 의원 등과의 만남을 암시하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
경찰은 야당 인사에 대한 구체적인 자금 지원 정황도 들여다보고 있다. 취재팀이 입수한 문건에 따르면 통일교 산하 세계평화국회의원연합(IAPP)은 2020년 6월 세계본부에 ‘김규환 전 미래통합당 의원 고문 위촉’ 명목으로 수수료 1400만 원과, 통일교 측의 국회 활동비 5600만 원의 예산을 요청한 것으로 확인됐다. 김 전 의원 측 관계자는 “그 기간 강의료 900만 원을 받은 적은 있지만 합법적인 돈이었고, 고문료는 받은 적 없다”고 해명했다. 통일교 측은 ‘윤 전 본부장이 단독으로 벌인 일’이라는 입장이다. 통일교 관계자는 “본인이 말을 뒤바꾸고 있지 않나. 교단의 지시로 그런 일을 했다면 진술을 번복할 이유가 뭐가 있겠나”라고 했다. 전 의원은 “그 어떠한 금품 수수도 절대 없었다”는 입장이고, 임종성 전 민주당 의원 역시 “사실이 아니고 윤 전 본부장도 모른다”는 입장이다.
