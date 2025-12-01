성과급-기술 지원… 경남 기업 상생 확대

경남 지역에 있는 주요 대기업들이 지역 중소기업·스타트업과 동반 성장하기 위한 상생 행보를 이어오고 있어 눈길을 끈다.
거제시에 사업장을 둔 한화오션은 최근 사내 협력사 노동자들에게 직영 노동자와 동일한 비율로 성과급을 지급하기로 발표했다. 회사 성과를 사내 협력사와 나누며 상생을 실천하겠다는 것. 지난해 한화오션 직원에게는 기본급 150% 수준 성과급이 지급됐지만 협력사에는 절반 수준인 75%가 지급됐다. 이번 결정으로 협력사 소속 직원 1만5000여 명이 성과급 인상 혜택을 받을 수 있게 됐다.
거제 지역 상공계와 노동계도 일제히 환영하고 있다. 거제상공회의소는 14일 성명을 내고 “조선업 현장의 고질적 문제였던 원·하청 간 처우 격차를 해소하고, 지역 산업 생태계의 지속 가능한 발전을 이끄는 의미 있는 전환점”이라고 평가했다. 전국금속노동조합 거제통영고성조선하청지회도 “내년 2∼3월 성과급 지급이 중요한 임금단체협상 현안이었는데 이번 발표가 뜻밖이지만 환영한다”고 밝혔다.
창원에 본사를 둔 두산에너빌리티는 지역 스타트업과 지속가능한 상생 모델을 구축하고 있다. 두산에너빌리티는 이달 12일 경남 창원 본사에서 ‘2025 대-스타 혁신성장 파트너스’ 성과공유회를 열었다고 16일 밝혔다. 대-스타 혁신성장 파트너스는 두산에너빌리티와 경남창조경제혁신센터가 스타트업 성장을 돕기 위해 사업화 기금과 기술 전문가 멘토링을 지원하는 프로그램이다. 올해로 3년째다. 올해 두산에너빌리티는 사업에 참여할 스타트업 12개사를 선발해 이들과 협업 과제를 수행하는 한편 이 가운데 3개사와는 성과공유 계약을 체결했다. 두산에너빌리티 관계자는 “앞으로도 혁신 스타트업들이 실질적인 성장을 이룰 수 있도록 적극 돕겠다”며 “경남창조경제혁신센터와 함께 맞춤형 오픈이노베이션 프로그램을 꾸준히 추진하는 등 동반성장 문화를 확산시켜 나가겠다”고 말했다.
